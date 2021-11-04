羽球／聯名口罩引發搶購 戴資穎聯手康那香捐款

世界羽球球后戴資穎與口罩國家隊康那香企業股份有限公司共同推出的「TTY世界第一紀念版」戴資穎X康那香聯名口罩，自上市後即造成一股搶購熱潮，康那香開放的口罩購買網站曾因太多支持者湧入搶購而造成當機，而戴資穎與康那香也兌現承諾，共同捐出17萬5540元給予勵馨基金會，一同關懷弱勢婦女及兒少。

戴資穎與康那香合作之初，即以公益為出發點推出聯名口罩，除了希望國人健健康康地面對疫情的挑戰，與球迷並肩防疫，也希望透過聯名口罩的販售能幫助更多人，所以每賣出一片口罩，雙方即共同捐出1元給公益團體，最終雙方也共同捐出17萬5540元給勵馨基金會，一同關懷弱勢婦女及兒少，期盼為他們的未來帶來更安定的力量。

戴資穎自東京奧運凱旋歸來後，全台即吹起一股小戴旋風，無論是服裝、運動鞋或其他代言商品，都造成搶購熱潮，「TTY世界第一紀念版戴資穎X康那香聯名口罩」當然也不例外。

這款紀念版口罩在網路上的價格甚至被炒作到每盒580元，魅力可見一斑。而此次選擇以勵馨基金會作為捐贈對象，主要是勵馨對於爭取女性和兒少權益的行動，以及創造對婦女兒少的友善環境，與康那香長期照護婦幼健康的理念一致。

戴資穎身為當代傑出女性運動員，非常開心能一同關懷女性朋友，除了運用其自身力量回饋社會，同時也希望以她的公眾影響力，鼓勵粉絲們行有餘力關心弱勢族群。戴資穎與康那香鼓勵婦女朋友們要堅定地相信自己，活出精彩，携手創造出更乾淨、美好與健康的未來。