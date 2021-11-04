黑馬！東唐建設慢壘球隊勇奪全國總統盃冠軍

嘉義建商東唐建設公司贊助，以吳鳳科大消防系畢業校友為班底的慢速壘球隊，成軍3年半獲得地方慢速壘球比賽20多座冠軍獎盃，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍，10月31日球隊在比賽地新北市頒獎，載譽返鄉成為嘉義之光。

東唐建設壘球隊2018年成立，隊員35人，大多是吳鳳科大消防系校友，在各行各業任職，還有消防人員，利用周六日練球，東唐回饋鄉親，帶領運動風氣，贊助壘球隊至今，慢壘總統盃設立19年來，第一次由嘉義市代表隊挺進決賽奪下冠軍。

分組預賽對上台北、高雄強隊，以「黑馬之姿」奪下分組第一，挺進決賽，冠軍賽緊張刺激，對戰屏東代表隊一路緊咬比數，第七局1、2壘有人，東唐隊蔣尚毅選手擊出安打後，陳立信選手以驚人速度由二壘直衝本壘，第九局以4:4戰成平手，進入延長PK賽，最後以8:6比數贏得全國總統盃社會組總冠軍。