快訊

學生上網課「老師竟是吳彥祖」！ 一查經歷根本神人等級

末日競賽：中國「核武擴軍400%」的2027台海因素？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

黑馬！東唐建設慢壘球隊勇奪全國總統盃冠軍

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義建商東唐建設公司贊助慢速壘球隊，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍。圖／東唐建設提供
嘉義建商東唐建設公司贊助慢速壘球隊，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍。圖／東唐建設提供

嘉義建商東唐建設公司贊助，以吳鳳科大消防系畢業校友為班底的慢速壘球隊，成軍3年半獲得地方慢速壘球比賽20多座冠軍獎盃，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍，10月31日球隊在比賽地新北市頒獎，載譽返鄉成為嘉義之光。

東唐建設壘球隊2018年成立，隊員35人，大多是吳鳳科大消防系校友，在各行各業任職，還有消防人員，利用周六日練球，東唐回饋鄉親，帶領運動風氣，贊助壘球隊至今，慢壘總統盃設立19年來，第一次由嘉義市代表隊挺進決賽奪下冠軍。

分組預賽對上台北、高雄強隊，以「黑馬之姿」奪下分組第一，挺進決賽，冠軍賽緊張刺激，對戰屏東代表隊一路緊咬比數，第七局1、2壘有人，東唐隊蔣尚毅選手擊出安打後，陳立信選手以驚人速度由二壘直衝本壘，第九局以4:4戰成平手，進入延長PK賽，最後以8:6比數贏得全國總統盃社會組總冠軍。

東唐建設在嘉義縣市都有建案推出，近年以國家建築金獎、誠信建商驕傲七連霸好口碑，屢創建案完銷佳績，這次東唐壘球隊勇奪第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽全國總決賽社會組冠軍，讓外界注意到這個「認真做、認真玩」的團隊。

嘉義建商東唐建設公司贊助慢速壘球隊，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍。圖／東唐建設提供
嘉義建商東唐建設公司贊助慢速壘球隊，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍。圖／東唐建設提供
嘉義建商東唐建設公司贊助慢速壘球隊，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍。圖／東唐建設提供
嘉義建商東唐建設公司贊助慢速壘球隊，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍。圖／東唐建設提供
嘉義建商東唐建設公司贊助慢速壘球隊，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍。圖／東唐建設提供
嘉義建商東唐建設公司贊助慢速壘球隊，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍。圖／東唐建設提供

延伸閱讀

MLB／季後賽機率一度僅7.3% 勇士克服傷病逆襲奪冠

第四節主宰戰局 詹姆斯：取勝是我的責任

NBA／熱火強勢開局 羅瑞：我們有很棒的防守陣容

NBA／公鹿開季步履蹣跚 安戴托昆波：還以為要搶狀元籤了

相關新聞

「划船甜心」黃義婷當抽獎者 動滋券最後4組號碼出爐

配合行政院振興五倍券措施，教育部推出的加碼券「動滋券2.0」，今天進行第四輪也是最後一輪抽籤，並邀請到兩屆奧運國手「划船...

德國羽賽／周天成直落二敗北 結束歐洲連五站魔鬼賽程

我國羽球一哥周天成在上周的法國公開賽挺進到決賽後，相隔3天又再度在德國羽賽登場，不過在男單首輪遭遇世界排名第39名的新加...

黑馬！東唐建設慢壘球隊勇奪全國總統盃冠軍

嘉義建商東唐建設公司贊助，以吳鳳科大消防系畢業校友為班底的慢速壘球隊，成軍3年半獲得地方慢速壘球比賽20多座冠軍獎盃，今...

德國羽賽／「楊肉盧」逆轉勝 偕同羽球王子晉級

中華羽將結束法國公開賽後轉戰德國，單打率先登場的「羽球王子」王子維昨天打下勝場，明天第二輪將碰印度20歲小將拉克西亞；連...

陳玟卉盼藉基因檢測增表現 陳思羽想瞭解併發症

東京奧運桌球女將陳思羽長年受僵直性脊椎炎所擾，今天出席台灣全基因定序時代揭幕儀式活動，希望透過基因檢測瞭解可能的併發症，...

高球／17歲吳佳晏好猛！歡樂友緣賽獵鷹領先群雌

今年已贏得2冠的年輕好手吳佳晏，目前高居獎金榜首，今天在新竹立益球場又以全場最佳的67（-5）桿，在2021歡樂友緣女子...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。