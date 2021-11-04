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黑馬！東唐建設慢壘球隊勇奪全國總統盃冠軍
嘉義建商東唐建設公司贊助，以吳鳳科大消防系畢業校友為班底的慢速壘球隊，成軍3年半獲得地方慢速壘球比賽20多座冠軍獎盃，今年以「黑馬之姿」打進2021第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽社會組全國總決賽，勇奪冠軍，10月31日球隊在比賽地新北市頒獎，載譽返鄉成為嘉義之光。
東唐建設壘球隊2018年成立，隊員35人，大多是吳鳳科大消防系校友，在各行各業任職，還有消防人員，利用周六日練球，東唐回饋鄉親，帶領運動風氣，贊助壘球隊至今，慢壘總統盃設立19年來，第一次由嘉義市代表隊挺進決賽奪下冠軍。
分組預賽對上台北、高雄強隊，以「黑馬之姿」奪下分組第一，挺進決賽，冠軍賽緊張刺激，對戰屏東代表隊一路緊咬比數，第七局1、2壘有人，東唐隊蔣尚毅選手擊出安打後，陳立信選手以驚人速度由二壘直衝本壘，第九局以4:4戰成平手，進入延長PK賽，最後以8:6比數贏得全國總統盃社會組總冠軍。
東唐建設在嘉義縣市都有建案推出，近年以國家建築金獎、誠信建商驕傲七連霸好口碑，屢創建案完銷佳績，這次東唐壘球隊勇奪第十九屆總統盃慢速壘球錦標賽全國總決賽社會組冠軍，讓外界注意到這個「認真做、認真玩」的團隊。
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