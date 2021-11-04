「划船甜心」黃義婷當抽獎者 動滋券最後4組號碼出爐

配合行政院振興五倍券措施，教育部推出的加碼券「動滋券2.0」，今天進行第四輪也是最後一輪抽籤，並邀請到兩屆奧運國手「划船甜心」黃義婷擔任抽獎嘉賓，最終抽出身分證尾數末兩碼30、03、51、88，共計50萬8447人中籤。

動滋券2.0今年共將發出500元面額共計200萬份，在前三周已抽出超過150萬份，而本周抽籤母數為979萬766人，今天的抽籤活動也邀請到划船國手黃義婷擔任抽獎嘉賓，她透露在前三周抽籤也未能中籤，如果本周能順利抽中動滋券，希望能到國民運動中心體驗攀岩運動。

今天中籤民眾將在下午5時起將陸續收到中籤簡訊通知，8日可至動滋網進行領券，11日起開始抵用，效期至111年6月30日止。

體育署提醒，本次動滋券適用範圍為運動產業發展條例第4條12+1產業類別，除運動博弈業、運動用品或器材製造、批發及零售業外，舉凡於動滋網登記經審核通過成為合作店家者，民眾即可持動滋券至前揭業者經營之運動場域及其附屬店家進行消費抵用。只要符合前揭業別之運動事業，可儘速上動滋網登記，經審核通過即可成為合作店家及收受動滋券。有關業者登記、民眾領券等相關訊息，可上動滋網查詢（500.gov.tw）或洽客服專線02-7752-3658。