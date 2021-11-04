德國羽賽／周天成直落二敗北 結束歐洲連五站魔鬼賽程

我國羽球一哥周天成在上周的法國公開賽挺進到決賽後，相隔3天又再度在德國羽賽登場，不過在男單首輪遭遇世界排名第39名的新加坡駱建佑，最終以18：21、13：21直落二敗下陣來，也結束從9月底至今的連五站出賽魔鬼賽程，不過不到兩周後他又將繼續征戰印尼名人賽，續拚年終賽門票。

從9月底飛抵歐洲至今，周天成一連參加蘇迪曼盃、湯優盃兩場團體賽事，之後又在超級1000的丹麥公開賽、超級750的法國公開賽登場，其中法國公開賽更是在一路苦戰的情況下殺進到冠軍賽，只可惜最終不敵日本選手常山幹太，以亞軍成績作收。

而連續四站的爭戰也對於周天成的體力形成極大的考驗，相隔3天他今天凌晨又在超級500的德國羽賽登場，不過面對世界排名第39名，生涯前兩度對戰拿下1勝、1敗的新加坡駱建佑，周天成也在第二局出現氣力放盡的狀況，最終僅打37分鐘就以直落二敗下陣來。

在結束長達5站的歐洲征戰後，周天成接下來將回到亞洲備戰16日開打的印尼名人賽，以及23日接續登場的印尼公開賽，並爭搶12月初同樣在印尼舉行的年終賽門票。