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德國羽賽／「楊肉盧」逆轉勝 偕同羽球王子晉級

聯合報 / 記者曾思儒／台北─德國海洛電話採訪

中華羽將結束法國公開賽後轉戰德國，單打率先登場的「羽球王子」王子維昨天打下勝場，明天第二輪將碰印度20歲小將拉克西亞；連同湯姆斯盃已是連打4站的「羽球王子」說，還在找比賽感覺。

東京奧運結束後再征國際賽，王子維在湯姆斯盃後再戰丹麥和法國公開賽，丹麥首輪出局，法國止步第二輪，他表示身體感覺還好，但整體表現並不好，「就沒找到感覺，發揮很差。」

海洛公開賽王子維列第4種子，首戰碰瑞典對手布雷施泰特以直落二闖關，他自評狀態有好一些，盼明天第二輪和世界排名21的拉克西亞第二度碰頭能再收勝場。

中華羽將共有9組選手參加BWF超級500系列賽的海洛公開賽，昨天首日兩組女雙李芷蓁／張淨惠和許雅晴／胡綾芳都落馬，女單唯一代表白馭珀也不敵新加坡楊佳敏。

今天由男雙李哲輝／楊博軒先登場，兩人在3局大戰以17：21、21：18、12：21不敵印尼組合普拉穆迪亞／耶爾米亞，無緣16強；列男雙第8種子的「楊肉盧」楊博涵／盧敬堯碰馬來西亞組合劉雋程／吳蔚昇同樣打滿3局，「楊肉盧」首局雖以19：21讓出，但第二局21：19扳平，決勝局3：3後連拿3分拉開領先，最終就以21：15迎接勝利，成為第二組晉級的台將。

列男單頭號種子的「一哥」周天成首輪碰世界排名39的新加坡駱建佑，預計明天凌晨上陣。

王子維 羽球 周天成

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