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高球／17歲吳佳晏好猛！歡樂友緣賽獵鷹領先群雌

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
歡樂友緣女子公開賽首輪，吳佳晏首輪以67（-5）桿單獨領先。圖／TLPGA提供
歡樂友緣女子公開賽首輪，吳佳晏首輪以67（-5）桿單獨領先。圖／TLPGA提供

今年已贏得2冠的年輕好手吳佳晏，目前高居獎金榜首，今天在新竹立益球場又以全場最佳的67（-5）桿，在2021歡樂友緣女子公開賽首輪暫居領先，挑戰第3冠有好的起步。

吳佳晏今天打出1個老鷹、3個博蒂且沒有吞下柏忌，且有收穫的洞數集中在最後6洞，她說：「其實前面打得也不錯，就是推桿老是差那一點點，我有忍住，要自己別生氣。」到了第13洞博蒂終於開張，她14洞再射下今年第2隻老鷹，加上最後兩洞也賺到小鳥，首輪打完以2桿差距獨居領先。

今年已贏得中信邀請賽和緯創女子公開賽兩場比賽冠軍，目前在TLPGA獎金榜暫居榜首，吳佳晏覺得她更在意自己每場比賽能贏得多少金額，反而不太在意獎金榜排名上，當然如果球季結束後能成為「獎金王」也不錯。

第一輪以70（-3）桿並列第三的王莉甯，今天同樣在第14洞射下老鷹，這也是她今年比賽中第一個老鷹進帳。王莉甯表示，TLPGA復賽之後一直沒有打得很好，只有中信邀請賽晉級前8名，主要是疫情期間自己不慎弄傷了腳趾，停擺三個月沒動，復賽之後沒什麼把握就開始比賽，她覺得明天和後天的關鍵就在開球要打上球道。

明天第二輪將依照成績重新編組，同樣從清晨6時40分起分兩邊開球，領先組將於8時30分自第一洞開球，TLPGA同時也進行今年第三次入會測驗。

歡樂友緣女子公開賽首輪，吳佳晏首輪以67（-5）桿單獨領先。圖／TLPGA提供
歡樂友緣女子公開賽首輪，吳佳晏首輪以67（-5）桿單獨領先。圖／TLPGA提供

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