陳玟卉盼藉基因檢測增表現 陳思羽想瞭解併發症

東京奧運桌球女將陳思羽長年受僵直性脊椎炎所擾，今天出席台灣全基因定序時代揭幕儀式活動，希望透過基因檢測瞭解可能的併發症，而舉重女將陳玟卉則希望能藉此提升運動表現。

台灣經濟研究院生物科技產業研究中心今天舉辦「2021 精準健康產業趨勢論壇」暨「台灣全基因定序時代」揭幕儀式活動，東京奧運國手陳玟卉、陳思羽、方莞靈等人受邀出席。

3屆奧運桌球國手陳思羽現年28歲，在國二罹患僵直性脊椎炎，她接受中央社記者訪問時透露，發病時都不太能動，連下床都不行，影響訓練時間和強度，目前透過生物製劑持續治療，但擔心會有不少併發症，因此希望藉由基因檢測進一步瞭解。

舉重女將方莞靈的媽媽則有氣喘問題，她表示，家裡還有遺傳疾病，也想知道自己會不會有這方面的困擾。

台灣舉重女將陳玟卉在東京奧運女子舉重64公斤級摘銅，10月全國大專校院運動會、全國運動會接連摘金，陳玟卉指出，想從基因角度瞭解運動員先天有哪些突出的基因，希望結合理論和實務，提升運動表現。