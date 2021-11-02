德國羽賽／王子維列第4種子 首輪輕騎過關
中華羽將結束法國公開賽後轉戰德國，今天共有4組選手在總獎金32萬美金的海洛公開賽亮相，最先登場的女雙組合張淨惠／李芷蓁雖不敵泰國姊妹檔，接續登場的「羽球王子」王子維就以直落2拍下瑞典對手布雷施泰特（Felix Burestedt），為台將開出紅盤。
海洛公開賽屬BWF超級500系列賽，中華羽球隊仍是9組選手參賽，剛在法國公開賽打進決賽的「一哥」周天成名列頭號種子，王子維也列男單第4種子，白馭珀仍是女單唯一代表；3項雙打各有2組台將，分別是男雙李哲輝／楊博軒和「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯，女雙許雅晴／胡綾芳和張淨惠／李芷蓁及混雙楊博軒／胡綾芳、李哲輝／許雅晴。
今天包括王子維、白馭珀和兩組女雙都上陣，世界排名11的王子維首度遭遇排名57的布雷施泰特，第一局不曾落後，以21：17先下一城，第二局更只讓對手拿下9分，只花33分鐘就迎接勝利。
明天海洛公開賽全面開戰，小天首戰將碰新加坡駱建佑，MOD愛爾達將從周五開始轉播最後3天賽程。
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