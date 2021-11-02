挪威抗議成功 女子沙灘手球員免穿比基尼出賽
挪威女子沙灘手球隊在今年7月的歐洲錦標賽拒穿比基尼出賽而受罰，事後挪威手球協會與北歐5國的文化體育部共同向國際手球協會抗議，國際手球協會決議明年起取消比基尼限制。
挪威女子沙灘手球隊今年7月拒穿比基尼出賽遭歐洲手球協會（European Handball Federation, EHF）罰款一事引起關注，美國流行歌手紅粉佳人（Pink）曾推文支持，並表示願意幫忙支付1500歐元（約新台幣5萬元）的罰款。
經過幾個月的討論，國際手球協會公布新的服裝規定，移除比基尼限制。歐洲手球協會10月7日在官方網站上公布國際手球協會此項新的服裝規定，從明年1月1日起，女性球員將可穿著緊身短褲出賽。
罰款事件後，挪威隊抗議比基尼服裝限制的行動得到北歐其他國家的支持，挪威、瑞典、丹麥、芬蘭、冰島的文化體育部長聯名向國際手球協會（International Handball Federation, IHF）提出抗議。
抗議信中表示，這個事件體現了男女運動員的服裝規定有雙重標準，希望國際手球協會能夠重新檢視選手的服裝規定，是否符合平等原則。
時任挪威文化部長拉加（Abid Raja）10月1日在挪威廣播公司抨擊比基尼限制，他認為這是男人或是不在乎女人進行體育競賽時想穿什麼的一群人制定的規則。
他在評論中提到2012年國際排球協會（InternationalVolleyball Federation, FIVB）宣布基於舒適與尊重不同文化的理由，解除女子球員的比基尼限制，但有許多人認為這項運動失去了迷人之處，女子沙灘排球應該是一種「性感」的運動。
這樣的思維到2021年還沒有太大的改變，女性竟然因為她們想在競賽時穿著自己覺得舒適的服裝、不想被物化而遭罰款。
瑞典的文化、民主暨體育部長林德（AmandaLind）也表示，這項沒有任何功能性考量的服裝限制是非常荒謬的。
根據挪威廣播公司（NRK）的報導，新的規定中，女性球員的服裝與男性依舊不同，根據國際手球協會的新規則，男性球員可以穿著「不過於寬鬆」的短褲，然而女性球員的服裝規定則是「緊身」的上衣與短褲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言