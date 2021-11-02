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田徑／鄭兆村動刀重建右肘韌帶 田協將贊助2年生活費

中央社 / 台北2日電
鄭兆村。 中央社
鄭兆村。 中央社

亞洲男子標槍紀錄保持人、東京奧運國手鄭兆村今天下午在高雄長庚接受右肘韌帶重建手術，田協秘書長王景成表示，為讓鄭兆村無後顧之憂，田協理事長將贊助鄭兆村2年生活費。

被稱為「黃金右臂」的鄭兆村今年在東京奧運前夕右手肘韌帶斷裂，導致表現大受影響，當時僅擲出71公尺20，比起他生涯最佳的91公尺36，差了20公尺。

奧運結束後鄭兆村對於是否要動刀一直有些猶豫，主因是治療方式需把左手肘的韌帶移植至右手，術後也無法保證能否回到傷前狀態，加上距離明年杭州亞運只剩不到一年時間，仍有心為國出征的他，始終無法下定決心。

中華民國田徑協會秘書長王景成透露，他拿今年東京奧運金牌得主、印度名將邱普拉（Neeraj Chopra）為例來鼓勵鄭兆村：「我告訴他，印度選手手肘也是開了2次刀，還不是拿奧運金牌，你如果願意開刀，就還有東山再起的機會。」

王景成強調，鄭兆村最佳成績可達91公尺以上，也是台灣田徑界難得一見的人才，他知道鄭兆村小孩才剛出生，家中經濟負擔較重，「所以田協理事長葉政彥決定自掏腰包贊助他2年生活費，讓他可以無後顧之憂接受治療、復健，我們願意等他重新回到賽場上。」

鄭兆村在臉書粉絲團上也說，右肘韌帶重建後，就算復健也可能無法恢復到100%，「但我會盡一切努力，一切可能的去復健，去接近、去完成，甚至去超過原本的我。」

此外，鄭兆村也強調，斷了是韌帶，不是他的信念，「我曾經歷燙傷、膝蓋重建還是能重生，我相信這只是另一個通往成功的必經之路。」因此他決定在今天接受手術，並強調：「我會回來的，用一個全新的黃金右臂。」

鄭兆村 田徑 亞運

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