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舉重／方莞靈撞臉阿嬌 本季休兵先養傷
21歲的鄒族「舉重精靈」方莞靈，東京奧運初登夢想殿堂就獲得女子49公斤級第4名，目前雖因肩膀傷勢暫停參賽計畫，但有機會參與公益活動擔任「福氣大使」，今天更精心打扮現身記者會，撞臉港星阿嬌的她笑說對造型「很滿意」。
方莞靈在東奧後知名度大增，但名字卻也常被寫錯，她樂觀笑說：「我已經快要習慣了，連獎狀有時也會寫錯，不過寫錯還要更正，這樣我就會被報導兩次啊！」
「舉重精靈」奧運初體驗以抓舉80公斤、挺舉101公斤，以總和181公斤排名第4名，但受限左肩傷勢，無法正常訓練，上月全運會轉戰55公斤級沒能摘金，不過抓舉81公斤、挺舉100公斤、總和181公斤的成績仍獲得銀牌。
今天出席「溫揪福氣 台灣勝疫」記者會的方莞靈提到，左肩兩條韌帶間的薄膜拉傷，全運會是帶傷上陣，今年賽季規劃是好好休養傷勢，不會參加12月的世錦賽，全力為明年杭州亞運準備。
暫時卸下選手身分，方莞靈展現不同於賽場的模樣，精緻的妝容加上小巧五官，撞臉港星阿嬌；她也對今天造型十分滿意，聽見眾人稱讚立刻笑彎眼。
為感謝全台醫護在新冠肺炎疫情期間的付出，看見台灣基金會及溫世仁文教基金會特別攜手，除邀請米其林主廚製作4款特製的傳遞福氣刈包，另請方莞靈及東京奧運國手射擊「證件妹」吳佳穎、桌球「一姊」鄭怡靜及射箭「湯包」湯智鈞擔任福氣大使，將特製刈包送到101個第一線防疫單位的醫護手中。
方莞靈提到，從許多面向都能感受到醫護的辛苦，像是出國前的篩檢，她排隊許久才完成檢查，但有注意到醫護人員都沒有換班，「我們排隊已經很累，他們都沒有休息，更辛苦。」感謝台灣防疫的無名英雄們，她盼透過這些公益活動讓第一線的醫護感受到支持力量，一起打贏這場辛苦的防疫戰爭。
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