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羽球／雖續堆「小戴障礙」 戴資穎恐無緣年終賽

聯合新聞網 / 綜合報導
戴資穎目前未在年終總決賽積分榜前8，因此極有可能會缺席該賽事，無緣挑戰2連霸（圖／本報資料照片）
戴資穎目前未在年終總決賽積分榜前8，因此極有可能會缺席該賽事，無緣挑戰2連霸（圖／本報資料照片）

戴資穎在東奧奪下銀牌後，至今尚未參加任何國際賽事，選擇留在台灣調整狀態，日前確定將缺席11月舉辦的印尼大師賽和印尼公開賽，仍先把目標放在年底的西班牙世錦賽，將爭取個人在世錦賽的首金，不過因為她目前未在年終總決賽積分榜前8，因此極有可能會缺席該賽事，無緣挑戰2連霸。

上賽季的年終賽受疫情影響，改到今年1月舉辦，當時戴資穎逆轉擊敗馬琳，奪下生涯第三座年終賽冠軍。但隨後大多數時間小戴都選擇留在國內備戰，再加上接下來印尼兩場大賽將缺席，只靠世錦賽積分，她的年終賽排名很難衝進前八，這意味著小戴恐怕無緣今年的年終賽。

戴資穎在年終賽共累積三冠，前兩座分別是在2014年和2016年所拿下，當時還是改制前的世界羽聯超級系列賽總決賽（BWF世界巡迴賽總決賽前身），原先小戴不但有機會挑戰二連霸，以及生涯第四座年終總決賽冠軍，追平中國傳奇女將李玲蔚的四冠，並列史上第二多。

不過根據世界羽聯（BWF）今天稍早公布最新一周世界排名，戴資穎再堆高「小戴障礙」，將世界球后累積週數推進至史上最久188周，繼續穩居女單第一寶座。

小戴 印尼 疫情 西班牙

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