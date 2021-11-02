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衝浪／台東連11年辦台灣公開賽 加碼東浪嘉年華
台東縣政府連續11年辦理的「台灣國際衝浪公開賽」即將在11月登場，今年除了主賽場金樽，還特別加碼舉辦「東浪嘉年華」，以雙主場的方式邀請民眾一起到杉原海水浴場體驗各項主題活動。
台東縣副縣長王志輝今天代表縣長饒慶鈴出席2021台灣國際衝浪公開賽記者會，他說：「台東衝浪的條件不止是台灣最好，在全世界也是屬一屬二，這次希望透過台灣衝浪公開賽的方式，讓大家認識台東美麗的海洋，體驗最棒的海浪。」
王志輝形容說，每年起風的時候，就是台東衝浪季的開始，我們希望把台東的山、海、天空給打開，讓更多人來台東，接觸我們的山海。」
今年24日到28日登場的賽事，台東縣府持續和世界衝浪聯盟（World Surf League）合作，且獲得WSL國內高級別賽事授權，也讓台灣成為2021年WSL全亞洲(國家區唯一進行衝浪賽事的國家；今年還特別打造「東浪嘉年華」，20日到28日在杉原海水浴場將有許多主題活動，包括巨型風箏展演、直立單槳競速、沙灘排球和沙灘電影院等，歡迎民眾一起感受海岸之美。
東浪嘉年華也與北藝大舞台動力實驗室教授楊金源合作，特別打造全世界僅有一台的「史都華衝浪平台」，讓民眾在現場規劃的室內空間中體驗衝浪快感，今天現身記者會的「全聯先生」邱彥翔就親自體驗採用六軸史都華平台的模擬器，提前為月底的衝浪嘉年華暖身。
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