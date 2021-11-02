網球／納達爾盼12月阿布達比復出 為明年澳網備戰
西班牙男網名將納達爾自6月在法國公開賽4強賽不敵喬科維奇後，幾乎就呈休兵狀態。他昨天表示，希望能在12月參加阿布達比網賽，並放眼明年1月的澳洲公開賽。
法新社報導，納達爾（Rafael Nadal）在巴黎一場贊助商活動上說：「我的計畫是在12月打阿布達比網賽，前往澳洲前再打一場，之後參加澳網。這是我的目標。我們正全力以赴。」
納達爾2009年澳網封王，但之後在澳網決賽4度飲恨落敗。
納達爾本來8月想在華盛頓舉行的花旗盃公開賽（Citi Open）復出，但在鏖戰3盤擊敗美國選手沙克（Jack Sock）後腳傷加劇，下一輪不敵南非選手哈里斯（Lloyd Harris）。
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