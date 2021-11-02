射擊／閨蜜是護理師 吳佳穎懂醫護的苦

曾因世大運證件照爆紅的射擊「證件妹」吳佳穎，東京奧運在女子25公尺火藥手槍決賽獲得第5名外，再因亮眼外貌在日本掀起討論，今天出席公益活動記者會的她也特別感謝日本，在新冠肺炎疫情未趨緩下仍舉辦東京奧運。

為感謝全台醫護在新冠肺炎疫情期間的付出，看見台灣基金會及溫世仁文教基金會特別攜手，除邀請米其林主廚製作4款特製的傳遞福氣的刈包，另請東京奧運國手擔任福氣大使，吳佳穎將和桌球「一姊」鄭怡靜、射箭「湯包」湯智鈞及「舉重精靈」方莞靈將特製刈包送到101個第一線防疫單位的醫護手中。

上月才結束全運會賽事的吳佳穎透露，從小認識的一位好友就是第一線醫護人員，因護理師的工作，疫情嚴重時期不敢回家，怕增加家人染疫風險，「我們兩個在比久（沒回家），之前我們也是不能回去，所以特別能感同身受。」

台灣5月疫情警戒升級時，備戰東奧的國手也「禁假」，加上東奧後返台隔離，超過3個月不曾返家；如今台灣疫情漸穩定，許多實體活動也開始舉辦，吳佳穎有感而發說：「有醫護的辛勞，才有現在的幸福，真的多虧了他們。」

日本粉絲大增的她笑說，自己屬於「後知後覺」，是東奧賽程結束後，友人傳連結給自己才知道上了日本媒體版面，「很感謝友善的日本，讓我們有圓滿的奧運。」