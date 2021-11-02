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射箭／國民小點心變身歐巴 湯智鈞擔任福氣大使

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
射箭「湯包」湯智鈞將擔任福氣大使，將特製刈包送給第一線醫護人員。記者曾思儒／攝影
射箭「湯包」湯智鈞將擔任福氣大使，將特製刈包送給第一線醫護人員。記者曾思儒／攝影

東京奧運射下反曲弓男子團體賽銀牌、個人賽獲得第4名的「國民小點心」湯智鈞，今天在專人打點妝髮下化身「歐巴」，帥氣為公益活動站台，將擔任福氣大使將特製刈包送給醫護人員的他透露，疫情嚴重時還會被禁止出門，感謝全台醫護無私奉獻，讓台灣疫情漸漸趨緩。

為感謝全台醫護在新冠肺炎疫情期間的辛勤備戰，看見台灣基金會及溫世仁文教基金會特別攜手，除邀請米其林主廚製作4款特製的傳遞福氣的刈包，東京奧運國手桌球「一姊」鄭怡靜、射箭「湯包」湯智鈞、射擊「證件妹」吳佳穎和「舉重精靈」方莞靈也化身福氣大使，將特製刈包送到101個第一線防疫單位的醫護手中。

今天下午出席完記者會，東奧後知名度大漲的湯智鈞就要出發送福氣刈包，對每款刈包都很有興趣的他說：「很開心傳遞這些刈包，感謝醫護的付出，讓我們可以安心生活。」他透露先前疫情較嚴重時，父母還會禁止他出門，擔心他染疫，現在疫情趨緩，今天拍照還可摘下口罩，都有賴全台民眾一起防疫。

他形容說，社會上每個人都是各自崗位的「小齒輪」，各司其職推動台灣這個「大齒輪」，之前也曾拍攝防疫廣告，這次能身體力行感謝醫護十分開心。

東奧結束已快3個月，明年杭州亞運馬上接棒，上月才比完全運會的湯智鈞雖沒參加企業射箭聯賽，接續仍有總統盃和亞運選拔要準備，他笑說會去享受選拔賽的刺激感，「奧運中看到很多好的和不好的東西，現在假日有更多時間去調整，讓我動作更穩定。」

桌球「一姊」鄭怡靜（左二）、射箭「湯包」湯智鈞（右一）、射擊「證件妹」吳佳穎（右二）和「舉重精靈」方莞靈將擔任福氣大使，將特製刈包送給第一線醫護人員。記者曾思儒／攝影
桌球「一姊」鄭怡靜（左二）、射箭「湯包」湯智鈞（右一）、射擊「證件妹」吳佳穎（右二）和「舉重精靈」方莞靈將擔任福氣大使，將特製刈包送給第一線醫護人員。記者曾思儒／攝影
射箭「湯包」湯智鈞將擔任福氣大使，將特製刈包送給第一線醫護人員。記者曾思儒／攝影
射箭「湯包」湯智鈞將擔任福氣大使，將特製刈包送給第一線醫護人員。記者曾思儒／攝影

湯智鈞 亞運 舉重

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