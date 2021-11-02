桌球／鄭怡靜挺醫護 捐出席費串善的循環

感謝全台醫護在新冠肺炎疫情期間的努力，看見台灣基金會及溫世仁文教基金會特別攜手，除邀請米其林主廚製作傳遞福氣的刈包，還將由東京奧運國手擔任福氣大使，代表國手之一的桌球「一姊」鄭怡靜還透露，計畫捐出這次的出席費，推動「善」的力量。

鄭怡靜、射箭「湯包」湯智鈞、射擊「證件妹」吳佳穎和「舉重精靈」方莞靈今天特別出席「溫揪福氣 台灣勝疫」活動，月中就要前往美國準備世錦賽，難得平日出席活動，教練鄭佳奇提到，因為這次公益活動對象是醫護，別具意義，才特別「放行」。

過去總是全球四處征戰的鄭怡靜，這兩年因疫情也打亂許多計畫，但她分享說，台灣防疫一直做得很好，「國外很多選手是連訓練都沒辦法，我們還可以安心訓練，所以很想透過合適的活動，感謝辛苦的醫護人員。」