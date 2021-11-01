很想為台灣努力 瑞莎多次替台灣韻律體操發聲
藝人瑞莎近年成立韻律體操組織，盼能助台灣選手登上奧運舞台，她曾多次點出在台推動韻律體操的困境，這次再為比賽場地和裁判選任問題開砲，她在臉書上表示，「真的很想為台灣努力、加油」。
來自烏克蘭的女星瑞莎，來台以模特兒及電影戲劇作品打開知名度，最終成為台灣媳婦，並在2019年歸化入籍，領到台灣身分證。
除了藝人身分，瑞莎也跨足體育，因她早在3歲就開始練習韻律體操，6歲起跟隨烏克蘭國家隊教練訓練。來台後，近年更致力推動台灣韻律體操的發展，並成立「瑞星韻律體操協會」，無酬指導台灣選手，今年3月還舉辦台灣第一個韻律體操大獎賽「瑞星盃」。
推動台灣韻律體操的過程中，瑞莎多次點出問題，像是聘請外籍教練須有直屬單位推薦信，才能幫辦工作證、年紀小的選手無法代表俱樂部參賽、擁有國際裁判證的外國人，無法在國內比賽擔任裁判等等。
「我知道我寫這個會被更多人討厭，更多人會氣我，」瑞莎仍選擇多次對外發聲，秉持「做對的事情，早晚會成功」的信念，希望提升外界對韻律體操的重視程度。
儘管瑞莎在整個努力過程中，曾被網友批評空降、搶功、募款帳目不清等問題，但也有學生與家長為她平反，這也是她繼續前進的動力。瑞莎曾表示，「不會因為這些惡意中傷我的人，放棄這麼多小朋友，更不會放棄讓台灣韻律體操去奧運的夢想。」
瑞莎10月底帶隊參加在屏東和平國小舉行的全國韻律體操錦標賽，但在開心選手得名之餘，她也在臉書抒發失望情緒，列出比賽過程中，選手練習時間太短、練習場地無軟墊、教練兼任裁判等問題。儘管難過，瑞莎仍強調，「真的很想為台灣努力、加油」。
針對瑞莎曾經提出的一些問題，中華民國體操協會秘書長李振興接受中央社記者電訪時表示，外籍教練申請工作證，須向主管機關勞動部申請，而瑞星的申請文件不符要求，當時希望體操協會協助寫推薦函，但體操協會並非雇主，且與瑞星同屬內政部登記的民間組織，兩者為平行單位，因此婉拒。
至於選手參賽問題，李振興指出，不同於國外可以用俱樂部名義報名比賽，國內比賽主要採「學制」分級，若要代表瑞星，只能參加社會組賽事，且選手想要參加全中運或全大運，也只能以學校名義報名。
有關外籍裁判部分，李振興表示，協會自辦的比賽，可接受擁有國際裁判證的外籍裁判，但若外籍裁判想要在全中運、全大運擔任裁判，就得考取台灣裁判證。
李振興透露，過去「瑞星盃」時，體操協會當時曾無償提供器材使用，並派不少人協助，這次全國錦標賽因場地問題造成選手受傷，他坦言「確實不夠周延，未來會再改進。」
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