壘球／16支菁英會師豐收盃 八卦山以球會友

彰化縣近年來大力推動體育發展，不僅有熱門的籃球、棒球與足球等活動，更重視全民運動推行，去年開辦的豐收盃慢速壘球錦標賽，今年趁著國內疫情方歇，第二屆賽事將在本周末登場，特別邀請國內16支出色的慢速壘球隊會師彰化八卦山棒球場。

第二屆豐收盃慢速壘球錦標賽今天在彰化縣議會新會館舉辦記者會，副縣長林田富、彰化縣議會議長謝典林等多位議員應邀出席，展現當地對豐收盃的重視，本屆賽事是八卦山棒球場整修後首場全國性賽事，更顯意義非凡。

彰化縣今年在新北全國運動會拿下9金、8銀、16銅佳績，表現亮眼，副縣長林田富強調，體育力就是國力，體育發展一直是彰化縣重要政策，「特別感謝議長不斷推動體育運動在彰化的發展，尤其結合運動觀光，豐收盃的舉辦，也希望透過這個機會，邀請全國民眾一起來到彰化，看比賽吃美食。」

慢速壘球適合所有民眾參與，彰化縣發展多時，謝典林表示，過去彰化曾組隊前往崑山與泰國與當地台商交流，舉辦豐收盃，讓國內球隊有機會以球會友，他為賽事規畫未來願景，「希望這樣的交流，未來能擴大到外地的台商，甚至是國外球隊能一同參與。」

去年中華職棒選秀會獲得中信兄弟隊青睞的林志綱，今天也以地主身分現身記者會，他過去就很常跟熱愛體育的父親從事慢壘運動，現在成為職業球員，他期許自己未來能為彰化推廣體育盡一份心力。值得一提的是，謝典林未來將帶在地鄉親到中信兄弟主場為林志綱加油，他打趣說：「要有好表現，不要漏接了！」

林志綱出身彰化藝術高中，棒球隊學弟今天也來為豐收盃站台，還收到大禮，謝典林特地準備由廠商「黑雞次郎」提供的100人份嚴選肉品，期許小球員在接下來黑豹旗等全國青棒賽事能為彰化爭光。