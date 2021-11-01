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網球／澳網出賽成謎？世界第二梅德維夫也不透露是否打疫苗

中央社 / 巴黎31日綜合外電報導
梅德維夫。 歐新社
梅德維夫。 歐新社

美國網球公開賽新科冠軍梅德維夫表示，他很樂意參加明年的澳洲公開賽，但在墨爾本僅放行已接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗選手入境情況下，他目前還無法答應參賽。

墨爾本所在的維多利亞州州長安德魯斯（Daniel Andrews）日前表示，沒有接種COVID-19疫苗將無法獲准在澳網比賽；儘管更早之前澳洲總理莫里森（Scott Morrison）曾告訴媒體說，只要選手完成2星期的隔離檢疫就能參賽。

路透社和法新社報導，25歲俄羅斯籍的梅德維夫（Daniil Medvedev）婉拒透露自己是否接種過疫苗。他的立場與世界球王約克維奇（Novak Djokovic）類似，不讓個人醫療紀錄曝光。

澳網9冠王約克維奇因拒絕分享接種情況，讓他的衛冕之路備受關注。

梅德維夫今天在巴黎大師賽（Paris Masters）賽前透過視訊會議平台Zoom接受訪問時，並未說明自身接種狀況，但承認他很想繼美網之後於澳網拿下連續第2座的大滿貫賽金盃。

世界排名第2的他說：「我一向都說，我很欣賞約克維奇的答案，我希望保密自身的醫療狀況，無論是疫苗也好、腳傷也好、頭部傷害也好，我希望不予公開是有原因的。」

「但如果你打了澳網，很明顯你就是打了疫苗。所以我才會說，我樂意去打澳網，但我不會說你們會看到我現身澳網；不過，明年1月便見分曉。」

約克維奇在美網男單決賽吞敗後，終在巴黎重回戰場。至於他明年會不會前往澳洲尋求破紀錄的大滿貫賽第21冠，他表示，將會等到澳洲網球協會（TennisAustralia）做出隔離、疫苗相關規定後再決定。

「目前還沒有任何官方宣布或聲明，所以，直到宣布或聲明出爐之前，我不會再談論此事。」

澳網 美網

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