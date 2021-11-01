自由車／黃亭茵全錦賽包雙金 馮俊凱突襲封王

昨天剛完成全國自由車錦標賽個人計時賽8連霸，高雄市Bryton美利達車隊的「粉紅小鋼炮」黃亭茵，今天在個人公路賽再下一城，成就4連霸外也包辦雙金，成110年全國錦標賽最大贏家；自巴林勝利一級職業車隊的台灣「一哥」馮俊凱則是一改往常的戰術，一路強勢猛攻，終點前15公里就單飛進站稱王。

今年全錦賽是2022杭州亞運培訓隊及2022年亞錦賽、2022年國際公路賽國家代表隊選拔依據，攸關台灣好手明年國際賽參賽資格，讓賽事的競爭更加白熱化，今天進行的第2天賽事由台東縣政府教育處副處長黃玉燕、台東縣體育會主任委員陳銘風、東部海岸國家風景區管理處秘書楊玉玫以及中華民國自由車協會秘書長李開志一起鳴笛開賽。

女子菁英組的部分，由於終點前300公尺發生衝線意外，使有望在終點上演推車搶線的戲碼沒能實現，最後由黃亭茵以3小時5分4秒率先衝線，包辦雙金的她說：「今天其實是採保守的策略，在台11線上其實我們一度落後單飛突圍的雷媖琇2分20秒，在程秀如的領騎之下，我們花了10公里的距離追回雷媖琇，最後1公里時，我們衝線集團大約只有6位選手，最後300公尺的意外發生時，我剛好在最左側，沒有被影響到，就直接衝向終點。」

重頭戲的男子菁英組，開賽不到10公里處，馮俊凱直接開砲，打破所有車隊戰術上的預期；他在逆風路段一路強勢進攻，選手一度以為只是波段性的小進攻，不料卻是全力拉開差距，在池上路段就已經分出7人領先集團、追趕集團、主集團及落後集團，其中今日相對保守的杜志濠，所處的落後集團竟落後領先集團超過10分鐘，遭至關門規定提早下場結束比賽。

馮俊凱所處的領先集團在台11線持續拉大領先優勢，更在最後15公里直接單飛進終點，以3小時55分59秒稱王。

「我的想法很簡單，就是在前面做一個強攻，試試看全力把集團分裂開來。」馮俊凱分享說，前幾場自己騎得相對保守，決勝負的時候反而沒有找到那個契機，因此做出調整，「不如就先把集團分出來，可以比較清楚對手的狀態，今天的比賽有稍微照我的方式去走。」