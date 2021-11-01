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瑞莎爆全國學生體操賽遭無軟墊傷頸 體育署要查

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
瑞莎近2年無酬指導台灣韻律體操選手。圖／瑞星韻律體操協會提供
瑞莎近2年無酬指導台灣韻律體操選手。圖／瑞星韻律體操協會提供

近2年無酬指導台灣韻律體操選手的瑞莎最近帶選手參加全國競賽，她今天在個人臉書粉絲專頁指出，有選手做完突然躺著不動，開始掉眼淚。她掀起地毯，發現下面竟無軟墊，導致頸部受傷。教育部體育署表示，將請署內競技組了解、查明情況。

瑞莎也在臉書上提到，這場全國賽約300人參賽，她到比賽現場時，選手們只有一套40到45秒試比賽場地，不過韻律體操的整套要90秒。以往跳個人項目時，只有一個人在場，不過比賽現場非常多人，非常危險。

瑞莎也說，台灣的比賽採用自己的計分，且挑選裁判也有問題，這次的裁判中，好幾人都是今年4月底在網路上抹黑她的人，「請問她們這種人會把公平的分數給孩子們嗎？還可以當全國賽的裁判嗎？」

瑞莎進一步說，在台灣做裁判真的很辛苦，一整天最多賺1600元，然後一年沒幾次的比賽。要學習的內容很多，所以沒人要當裁判， 大部分是教練們。但教練當裁判其實很不對，教練要懂規則，但不能下去當裁判，因為她有自己的隊伍。

教育部體育署副署長林哲宏表示，將請署內競技組了解相關情形。

瑞莎

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