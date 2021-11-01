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法國羽賽／無緣今年首冠 周天成：已努力打好每一顆球

中央社 / 巴黎31日專電
法國羽球公開賽31日決賽，周天成對上常山幹太，激戰3局後，周天成最終遭逆轉落敗，獲得亞軍，但兩人的精彩球技讓全場觀眾叫好。周天成說，自己就盡最大努力，打好每一顆球，把一場最好的比賽帶給大家，就已達到目的。 中央社
法國羽球公開賽31日決賽，周天成對上常山幹太，激戰3局後，周天成最終遭逆轉落敗，獲得亞軍，但兩人的精彩球技讓全場觀眾叫好。周天成說，自己就盡最大努力，打好每一顆球，把一場最好的比賽帶給大家，就已達到目的。 中央社

台灣羽球一哥周天成今天在法羽公開賽男單決賽，鏖戰3局73分鐘摘銀。以精彩表現獲全場掌聲的周天成向中央社表示，已努力打好每一顆球，最重要的是態度，並呈現最好的比賽。

法國羽球公開賽今天決賽，世界排名第4的周天成對上日本好手常山幹太，過去兩人6度交手，周天成以5勝1敗占優勢。然這次周天成與常山幹太一路拉鋸，最後以21比15、8比21、17比21遭逆轉吞敗，無緣今年首冠。

周天成過去曾兩度闖進法國公開賽決賽，2014年首度封王，隔年則拿下亞軍，這次是繼2015年後第3度於法國羽球公開賽叩關決賽。

決賽首局前半段雙方互有領先，且都在2分以內，周天成在14比13領先時連得4分，拉開差距，以21比15拿下首局。

周天成次局失誤增加，且在關鍵時刻被對手拉出一波9比0攻勢，周天成次局以8比21棄守。

關鍵決勝局再度展開拉鋸，14平後常山幹太連續得分，周天成雖兩度追成僅剩1分差，並化解1個賽末點，但未能再下一城，最終以17比21敗下陣來。

對戰激烈考驗雙方體力與意志力，精彩球技與救球毅力也讓觀眾不斷報以驚呼與喝采。現場聽到許多球迷為周天成加油，也有法國觀眾大喊「周，加油」（Allez Chou）以及「台灣加油」（Let’s go Taiwan），更有球迷以法文諧音大喊「加油，親愛的」（Allez chou chou，chou為法文「親愛的」口語用法），氣氛熱烈。

比賽結束後，周天成很有風度為對手常山幹太獻上掌聲，場內觀眾更是全體起立鼓掌，為兩位選手喝采。

賽後被問及比賽表現，周天成向中央社表示：「一開始也沒想到可以打進決賽，感謝上帝讓我有新的進步，不管是第幾名的成績都是上帝給我的，所以我就盡我最大努力，打好每一顆球。」

記者發現周天成多次救球，膝蓋破皮流血，對此周天成並不太在意，「皮肉傷，小事，選手多少都有點傷勢，所以沒關係。最重要就是場上的表現，把我的態度表現給大家看」。

繼芬蘭、丹麥和法國大賽後，周天成下週將轉戰德國，參加11月2日登場的海洛羽球公開賽。

周天成表示，對於賽事累積的疲勞與傷勢，要看一下身體的狀況，看能不能繼續打下去，再繼續努力前往下一個賽事。他計劃盡量拉長休息的時間，多做一點修復、伸展，把身體的狀況調整到最好。

對於現場球迷熱情的支持，他說道：「謝謝大家來現場看我比賽，不管是在現場或電視機前，我覺得我可以打好一場最好的比賽帶給大家，就已經達到我今天的目的了。」

駐法代表處與僑胞今天也自發組團前往比賽，為台灣羽球一哥加油。賽後更有許多外國球迷守在選手出入口前，為的就是與周天成合照並向他表達支持。

周天成前一次奪冠是在2019年9月台北公開賽，在2020年3月全英公開賽勇奪亞軍後，連4站賽事都在4強止步，這次睽違19個月再度闖進決賽，可惜拿下亞軍，無緣賽史第2冠以及個人本季首冠。

總獎金60萬美元（約新台幣1673萬元）的法國羽球公開賽，今年在巴黎舉行，是世界羽球聯盟（BWF）巡迴賽超級750系列，也是僅次於超級1000的次頂級賽事。

法國羽球公開賽31日決賽，眾多各國球迷為周天成應援，高喊周天成的加油聲此起彼落，賽事結束後僑胞與一群馬來西亞球迷在門口與周天成（右後4）合影。 中央社
法國羽球公開賽31日決賽，眾多各國球迷為周天成應援，高喊周天成的加油聲此起彼落，賽事結束後僑胞與一群馬來西亞球迷在門口與周天成（右後4）合影。 中央社

周天成 羽球

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