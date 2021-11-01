自行車／時隔2年 再度騎上羅馬公路
第一次不太會變速；第二次會進步多少？雖然是2年多前，但記憶卻很深刻，第一次騎賽事路線、坐在地上說我不要騎了(被開車路過的人問要不要上車)、後半段遇到下雨….等，而且印象最深刻的一句「羅馬公路就是上上下下」….雖然當下很痛苦，但現在想起總是覺得怎麼這麼好笑😄⋯⋯也寫了第一篇網誌。
之後也想說下次活動來報名參加…但沒想到都沒有辦，所以就沒有再來騎過這裡，這次再踏上一樣的路線，看看我是不是可以體會什麼叫做「上上下下」….73公里…對一個騎車只騎15-20公里左右(回程下滑不出力不算)，真的還是會怕騎不完(平路我都爆弱)，所以這次(理性)緊張程度不輸之前(傻勁)今天睡飽出門，10:30從坪林收費站出發⋯⋯
我們還刻意穿當時一模一樣😂「東京熱」經過
還沒10公里恐懼感就來了⋯⋯開始說「不然角板山就好了⋯⋯(肚子還配合演出不爽快）」但腳還是繼續踩沒有想停的意思
接下來….
已經不是命運的交叉線了….這是一條只能前進的路，也是我這次想去看是不是真的「上上下下」果然，有耶😂
但出了羅馬體力其實也耗盡⋯⋯最後台3線，真的是心有餘而力不足但至少跟第一次騎真的有進步😄羅馬公路真的蠻美的，之前只是低頭看地上，這次真的多了看風景的心情…但還是好累下次要在來可能要克服「長距離的恐懼感」
一樣謝謝佳龍一路上陪伴
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言