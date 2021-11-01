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自行車／日月潭-丹大吊橋練騎

運動筆記 / 淦哥(金田雙鈿)

騎乘裝備很不齊全就出發了，非常值得一騎或一跑的路線(單程25K,總高度增加1100左右)

謝謝魏鵬讚讚哥，捨妻子陪小弟淦哥騎這麼一趟。原本預計要騎日月潭環湖一圈的，但環湖參加路跑賽事還有自主練習加一加不下十次了，找了找附近的點，用GOOGLE查了一下，單趟25K，來回也不過50K耶。

讚哥說：我是沒差啦，反正就慢慢騎，於是我們二人三點從台中出發，歐黑在我手中第一次上車(感覺到它很興奮)，4點初就到伊達紹了，小睡一下五點微亮開始啓程。

去程一開始就爬坡，二人有點後悔但即來之則騎之，還好，這一段坡就只有短短的不到(3)K，一路開心下滑到地利村已經13K了，二人說，回去有得騎了，有十公里要爬坡。路線轉進台16線，二人還講，回來有時間還可以騎上去雙龍瀑布看彩虹吊橋(講的好開心)，這條路都小小的，很擔心是騎錯，確認沒錯後往前騎，二人邊騎邊幹譙(到底誰的主意要騎這裡)，不斷的上坡又下坡，下了坡又上坡，1K的哩程騎起來像10K那麼遠。

還好一路上美麗的風景不斷變化，直到一個大上坡，我說：查一下還有多遠，真的太遠我們要決定還要不要前進(很俗辣的二個人...)，剩8K，媽呀!就是推進一半的路了，讚哥說：我是沒差啦，反正就慢慢騎，今天沒什麼事，騎到傍晚也可以...於是，二人又不斷的推進，然後，一直說:等一下回程有得騎了，騎到一個大上坡結束時，明明大約只剩1K，但怎麼看不到盡頭，做最後確認，只剩500公尺，二人開心的下滑，終於到目的地丹大吊橋(以前好像叫孫海橋)，左拍右邊，吃點補給品，開始往回程去(去程花2.5小時，共25K)。

對來時路已有心理準備，回程肯定要拖著疲累的雙腿踩著腳踏車，邊騎還邊回想"到底還有沒有坡"，讚哥看到谷底的紅色橋說：你看，那邊有一條路可以下到橋耶，要不要下去？(結果，我們離路口還有2K)，到了路口二人看了看，下切咧!!真的要下去嗎？

讚哥又說：我是沒差啦，反正就慢慢騎，今天沒什麼事，不然下次還要再騎一次。好吧，看來我是逃不過的命運了，還好有讚哥堅持，這一個大下坡跟回程大上坡確實值得，歐嘿騎在紅色吊橋開心極了，可是淦哥騎在它身上害怕極了...但，這裡二人是拍好拍滿呀，讚哥真的很會拍照...

路程回到潭南公路，回程這裡的坡足足有十公里要爬啊，不輸給台16線，一路看著旁邊小溪，一路跟讚哥講，好想下去泡水哦?讚哥:可是沒路下去啊?好不容易看到一個大缺口，啊!!!可以下去玩水了，不管讚哥同不同意，把車躺平，脫掉鞋襪泡了再說啦，好清涼呀...閉速的讚哥居然只有簡單的洗把臉。我們討論著，等一下要不要上去看一下上帝(去程時有問店家也看了入口的45度大坡)，讚哥居然講，都來了用牽的也要上去看(結果他牽到哇哇叫~~~)，在這中裡已有三位從大肚騎到這裡的車友(什麼神世界啊?)，拍足，告別三位大哥，我們二個小弱弱就先離開了，終於在最後坡的高點處，三位大哥也剛好到(他們太厲害了...)一路滑回停車場，結束這一趟不怕死的歡樂騎。

備註

下回想欣賞這美麗風景，我一定要直接到地利村的便利商店那裡開始騎或跑，這裡可是讚哥跟我唯一一次的清涼補給站咧!

讚哥謝謝你，一口氣答應要陪我騎車，騎完這回，我好期待能再跟你出門騎車，因為不趕時間，還有二人的話題不斷，不追速度，想停就停的感覺實在太好了...

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