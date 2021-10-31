法國羽賽／決賽遭逆轉 周天成再「銀」恨

2014年生涯第一個超級系列賽冠軍就是在巴黎打下，男單世界排名第4的我國羽球「一哥」周天成今天在巴黎差點複製登頂畫面，可惜以21：15、8：21、17：21遭世界排名13的日本對手常山幹太逆轉，沒能終結超過2年的冠軍荒。

小天上一度奪冠是2019年9月的台北羽球公開賽，之後3度再闖決賽，包括去年3月的全英公開賽，離冠軍都差最後一勝。新冠肺炎疫情爆發後，國際賽事暫緩，復賽後小天在去年丹麥公開賽和連兩站泰國舉行的亞洲公開賽都止步4強，接續超級系列賽也是4強止步，本周在法國終於突破。

法國公開賽屬BWF超級750系列賽，總獎金60萬美元，中華隊共有9組選手出征，打到8強就只剩小天是僅存的台將代表；他第二輪碰世界排名37的地主利弗德斯（Brice Leverdez）、8強對上日本西本拳太都是打滿3局、歷時1小時又20分鐘才出線，今天雙腳大腿都貼滿肌貼上場。

在清晰的「周天成加油」中文吶喊助陣下，小天和常山幹太展開第7度對決；過去交手取得5勝1敗優勢的小天，首局和常山幹太一路拉鋸，靠14：13時連下4球才奠定勝基，以21：15先下一城。

第二局常山幹太第一次技術暫停取得11：6領先，恢復比賽後又準確預測到周天成的突擊，以21：8將戰線延長到第3局。

決勝局小天5：5時連拿3分，但接連2顆判斷失誤讓常山幹太回敬一波5：0攻勢，小天雖再追平到10：10，常山幹太靠著貼網過的小球，換場時取得1分優勢；恢復比賽後小天持續和常山幹太糾纏，兩人4度戰平，差距都不超過2分，16：17時雙方更上演47拍的馬拉松對決，常山幹太靠嚴密防守拿下關鍵分，接續又讓小天飛撲仍救球不及，小天下一球又出現判斷失誤，讓常山幹太取得20：16的「冠軍點」，最終纏戰1小時又17分鐘仍以17：21錯失金盃。