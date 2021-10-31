藤球／第二次全排賽四人賽冠軍出爐 選手對亞運有期待

110年第二次全國藤球排名賽今天在新莊國民運動中心進行最後一天賽程，由精采的甲組四人賽壓軸登場，老將詹宇庭領軍的台北地獄犬B隊展現旺盛求勝心，接連過關斬將奪下男子組冠軍；佳冬體系化身的台東大學隊，順利從循環賽脫穎而出，在三人賽與四人賽都風光封后。

甲組四人賽冠軍賽上演精采的老將對決，代表台北地獄犬B隊的詹宇庭，以及代表桃園猛牛隊的劉昶佑與方瑞照，都為了台灣藤球發展轉任教練，但仍醉心於藤球競技，上場比賽展現實力與意志力，雙雙擊敗年輕對手，會師冠軍賽，最終由台北地獄犬B隊直落二取勝。

「很想透過自己的表現，向年輕球員傳遞訊息，期許他們能更加努力，挑戰亞運殿堂。」詹宇庭目前擔任士林國中教練，用心打造北部強權，但他對上場比賽的熱情始終未減，賽前用心備戰，利用全國排名賽上場試試身手，但一邊帶隊一邊比賽，壓力其實不小，他笑說：「邊比賽眼睛還會四處飄，學生的勝利比我個人更重要。」

女子組方面，佳冬體系化身的台東大學與美和科大，分別拿下四人賽與三人賽冠軍，目前就讀台東大學二年級的阮鈺棋，在網前進攻手段多元，是球隊奪勝關鍵，她感謝隊友一同奮戰，「大家平常聚在一起練球的時間不多，就靠長期累積的默契奮戰。」

目前就讀佳冬高農的潘奕婷，與隊友接連拿下三人賽與四人賽冠軍，展現訓練成果，她自我要求甚高，很想看到更寬廣的世界，對來年杭州亞運充滿期待，她說：「不只在台灣，希望能到亞運等國際賽舞台，看到別人的實力，更想展現自己的努力，為台灣拿獎牌。」

藤球盛行於東南亞國家，自1990年就是亞洲運動會的正式競賽種類，台灣發展雖不若東南亞國家長久，但歷任理事長用心經營，選手實力有顯著提升，包括泰皇盃等國際頂級賽事都能拿下佳績，中華藤球協會理事長蔡鴻鵬期待台灣藤球能站上亞運舞台，他說：「我們不斷進步，有機會帶回獎牌。」

攸關甲組資格的乙組三人賽事，男子組由士林聯隊A隊拿下冠軍，兄弟檔李敏至與李捷安實現共同升上甲組的心願；女子組方面，明倫高中繼雙人賽奪冠後，再於三人賽奪冠，賽前艱苦訓練得到最甜美果實。