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拳擊／慶功宴仍忌口 黃筱雯備戰世錦賽

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
黃筱雯（中）出席台北市拳擊慶功宴，從「飛躍羚羊」紀政手中接獲紀念拳套。記者曾思儒／攝影
黃筱雯（中）出席台北市拳擊慶功宴，從「飛躍羚羊」紀政手中接獲紀念拳套。記者曾思儒／攝影

東京奧運打下我國史上第一面拳擊獎牌的黃筱雯，東奧回台後比賽行程仍滿檔，從國手選拔賽、剛落幕的全運會到下月底的總統盃、12月的世錦賽，月月都有賽事，連今天參加台北市拳擊協會舉辦的慶功宴仍要忌口，為沒多久就登場的下一站賽事準備。

東京奧運參加51公斤級的黃筱雯，全運會剛完成54公斤級3連霸，她透露下場比賽總統盃雖是11月底登場，但畢竟仍在賽期，「我自己就會稍微忌口，沒辦法吃太多。」

自律成為內建標準配備，黃筱雯正面迎接密集賽程，她說：「以賽代訓，每個月都有一場，也是因為疫情，之前比賽都延到後半年，目標就是都打完，把水準打出來，世錦賽不要把成績看太重。」

劉宗泰解釋，愛將東奧後賽程密集，目前狀態不是最佳，但也從每場比賽去找目標，像總統盃可物色國內年輕好手、找尋新的陪練員人選，世錦賽可以觀察國外選手狀態，為明年杭州亞運和2024年巴黎奧運「超前部署」。

劉宗泰提到，經過東奧洗禮，黃筱雯自信心提升不少，賽程雖密集但鬥志也高，「她很努力，也更好戰，想變更好，訓練也很積極。」黃筱雯獲得好成績後知名度也提升許多，不少廠商邀約和合作機會，劉宗泰對此抱持開放態度，盼家境辛苦的愛將得到更多幫助。

已經是國內的指標拳擊女將，黃筱雯儘管才24歲，已經有傳承的想法，總統盃就是找尋後起之秀的機會，她說：「會想培養二軍、三軍，希望有年輕的選手能接棒，才不會出現斷層。」

黃筱雯 世錦賽 全運會

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