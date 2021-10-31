射箭／射下衛冕軍寒舍集團 愛山林至尊盟主賽拔頭籌

中華企業射箭聯賽三年「至尊盟主賽」今天正式登場，季後挑戰賽連闖4關寫下大驚奇的新竹愛山林隊，今天首戰再以23：20打敗尋求3連霸的寒舍集團，東京奧運國手鄧宇成更破了奧運隊友魏均珩的「不敗金身」，為挑戰首冠開出紅盤。

至尊盟主賽採5戰3勝制，由例行賽冠軍寒舍集團出戰挑戰賽中出線的新竹愛山林，其中寒舍可在第1戰、第3戰和第5戰決定排點順序。

今天第一點寒舍由男團魏均珩／余冠燐／劉世緯打頭陣，新竹愛山林隊則派鄧宇成／黃冠中／林子翔踢館，雙方4：4後加射決勝負，由3支都是9分箭的寒舍以27：26一分險勝，5：4過頭關。

新竹愛山林隊馬上在第二點女團還以顏色，4：0領先時，里約奧運女團銅牌林詩嘉雖失手出現一支4分箭，被追成2：4，但她馬上重整心情回穩，和蔡雨芝、張容嘉聯手以6：2打敗寒舍蔡佩綺／謝佩涓／林佳恩，反以10：7超前。

寒舍第三點混雙謝佩涓／余冠燐5：1大勝愛山林張容嘉／林子翔，12：11重新取得優勢，壓力原落在最後兩點男單和女單身上。

大家期待的東奧銀牌隊友對決戲碼，在第四點登場，由寒舍集團魏均珩和新竹愛山林隊鄧宇成正面對決，第一局雙方29：29平手，鄧宇成接著以29：28、28：25連拿兩局取得5：3，但此時「鄧爺」出現一支5分箭，讓「阿魏」以27：25扳成5：5平手，第五局雙方28：28又平手，最終才由鄧宇成以6：4拿下，17：16超車成功。

魏均珩企業射箭聯賽三年例行賽17場（8場個人加9場團體賽）全勝，加上昨天「箭尊爭霸戰」中的「箭林之王」之爭，個人賽寫下9連勝，首度在個人賽吞敗，鄧宇成謙虛說：「剛好輪到他射時風比較大，我贏在運氣比較好那麼一點。」

女單也是奧運國手大對決，由寒舍東奧國手林佳恩對上愛山林里約奧運女團銅牌林詩嘉；前三局兩人都戰成平手，第四局林佳恩一支7分箭成敗筆，第五局雖再平手，仍以4：6敗給林詩嘉，也讓愛山林以23：20後來居上拿下首戰勝利。

女團曾失手射出4分箭的林詩嘉坦言，當時自己的動作跑掉了，「壓軸的女單，有輸不得的壓力，我就要求自己盡量平常心，放膽射，很開心能為新竹愛山林隊拿下重要的一點勝利。」