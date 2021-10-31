自由車／全錦賽個人公路計時賽8連霸 黃亭茵立個人障礙

110年全國自由車錦標賽個人公路計時賽今天登場，女子菁英組再次由高雄市Bryton美利達車隊黃亭茵奪魁，寫下102年至今的8連霸，豎立起「黃亭茵障礙」。

全國自由車錦標賽攸關2022杭州亞運培訓隊及2022年亞錦賽、2022年國際公路賽國家代表隊選拔依據，眾家車手在上周全運會後轉戰台東森林公園，今天率先登場的個人公路計時賽就上演好戲，來自巴林勝利車隊的馮俊凱在男子菁英組第一圈就成功追擊新竹市隊的徐御凱，最後以41分55秒37寫下這條賽道個人最佳成績。

全運會的前三名則再次上演對捉撕殺的戲碼，不過Team Bryton Icefield選手吳之皓在遭遇全運會公路賽摔車傷勢所影響，以第三名作收，來自哥倫布車隊的杜志濠與虞子諒則再次強勢以絕佳的配速戰術包辦前兩名。

以40分50秒34率先抵達終點的杜志濠提到，2018年後全錦賽個人公路計時賽賽道就固定下來，讓選手能依據上一屆的成績去自我突破，「雖然今年的風比較大，更加考驗配速的經驗值，雖然全運會後我有覺得狀態是稍微有點疲勞的，但我第一圈的成績就不慢，所以讓我更加堅持要突破我上一屆的成績，我也很滿意有順利達成今天的成績。」

女子菁英組也同樣上演全運會三強鼎立的局勢，除黃亭茵延續霸業，太平洋車隊的張婷婷全運會時個人計時賽後緊急送醫，在僅休息一周之後的全錦賽就奪得銅牌，實屬不易；台中市大甲高中隊的全能媽媽曾可妡，2周之內連續三場大賽，狀態調整成為最大的考驗，最後也寫下個人最佳成績，站上頒獎台第二名。

完成8連霸的黃亭茵透露，不可能沒連霸壓力，「畢竟這場關係到亞錦賽唯一一席的計時資格，第一圈我還贏30秒，沒想到後面我開始提早崩盤，只能盡量以前面的選手為目標往前騎，靠自己的意志力把它撐完。進終點的時候我以為我真的輸掉了，知道沒輸之後，感覺人生的跑馬燈都已經走了一遍，那個心情的起伏是很大的。」