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空手道／文姿云當一日店長 分享運動場外新體驗
從過去自介時有點害羞，東奧空手道銅牌文姿云今天大方地向粉絲介紹，自己是空手道「小清新」，從運動員到一日店長，她認為是不一樣體驗，需將體驗產品經驗，用說話方式呈現。
文姿云今天受邀出席髮肌保養品牌活動，擔任一日店長，她透露，由於平時訓練完後會大量出汗，因此每天都會洗頭，且至少洗2次，而由於天天洗頭的緣故，她也相當重視髮肌保養。
平常打扮偏向休閒、舒適，以短T、牛仔褲為主的文姿云，今天以一襲粉綠色洋裝現身，她接受聯訪時透露，今天打扮就像迪士尼動畫「冰雪奇緣」女主角的模樣，她強調，「平常裝扮其實真的不是這樣，捲髮也不常出現」，但她透露，私底下滿喜歡打扮，且勇於嘗試不一樣的風格。
文姿云除了與粉絲熱情互動外，在介紹自己時也直接稱呼自己為空手道「小清新」，她坦言，以前提到稱號時，會有點害羞，但現在會非常大方。
從運動場上與對手一決勝負，到化身為一日店長，文姿云分享兩者不同，她表示，上場比賽時，需要將平時練習成果，靠著身體記憶展現出來，而參加活動則是要將自己體驗的東西，用說話的方式呈現。
東京奧運結束，文姿云累積不少粉絲，她也感受到粉絲熱情的一面，她透露，有次在社群網站分享自己在台北參加講座，結果有粉絲特地從新竹北上找她，就為了向她說聲加油，也讓她直呼很感動。
談到後續參賽計畫，文姿云表示，預計11月12日出國征戰在杜拜舉行的世錦賽，但不會參加接下來的亞錦賽，後續將赴哈薩克移地訓練，並進行情蒐，暫定12月24日返台。
在奧運結束後，首度出國參賽，文姿云坦言，心情變得更輕鬆，想要好好享受比賽；對於這次目標，她喊話，除了維持世界前3的頭銜外，還要鎖定世界冠軍。
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