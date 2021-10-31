空手道／文姿云當一日店長 分享運動場外新體驗

從過去自介時有點害羞，東奧空手道銅牌文姿云今天大方地向粉絲介紹，自己是空手道「小清新」，從運動員到一日店長，她認為是不一樣體驗，需將體驗產品經驗，用說話方式呈現。

文姿云今天受邀出席髮肌保養品牌活動，擔任一日店長，她透露，由於平時訓練完後會大量出汗，因此每天都會洗頭，且至少洗2次，而由於天天洗頭的緣故，她也相當重視髮肌保養。

平常打扮偏向休閒、舒適，以短T、牛仔褲為主的文姿云，今天以一襲粉綠色洋裝現身，她接受聯訪時透露，今天打扮就像迪士尼動畫「冰雪奇緣」女主角的模樣，她強調，「平常裝扮其實真的不是這樣，捲髮也不常出現」，但她透露，私底下滿喜歡打扮，且勇於嘗試不一樣的風格。

文姿云除了與粉絲熱情互動外，在介紹自己時也直接稱呼自己為空手道「小清新」，她坦言，以前提到稱號時，會有點害羞，但現在會非常大方。

從運動場上與對手一決勝負，到化身為一日店長，文姿云分享兩者不同，她表示，上場比賽時，需要將平時練習成果，靠著身體記憶展現出來，而參加活動則是要將自己體驗的東西，用說話的方式呈現。

東京奧運結束，文姿云累積不少粉絲，她也感受到粉絲熱情的一面，她透露，有次在社群網站分享自己在台北參加講座，結果有粉絲特地從新竹北上找她，就為了向她說聲加油，也讓她直呼很感動。

談到後續參賽計畫，文姿云表示，預計11月12日出國征戰在杜拜舉行的世錦賽，但不會參加接下來的亞錦賽，後續將赴哈薩克移地訓練，並進行情蒐，暫定12月24日返台。