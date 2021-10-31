快訊

小行星飛掠南極洲上空史上第三近 科學家竟未發現

「媽，下輩子再回報！」假釋犯自戕 家屬放棄急救器捐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

空手道／文姿云當一日店長 分享運動場外新體驗

中央社 / 台北31日電
空手道好手「小清新」文姿云31日下午受邀為護髮產品宣傳，大方展現秀髮。中央社
空手道好手「小清新」文姿云31日下午受邀為護髮產品宣傳，大方展現秀髮。中央社

從過去自介時有點害羞，東奧空手道銅牌文姿云今天大方地向粉絲介紹，自己是空手道「小清新」，從運動員到一日店長，她認為是不一樣體驗，需將體驗產品經驗，用說話方式呈現。

文姿云今天受邀出席髮肌保養品牌活動，擔任一日店長，她透露，由於平時訓練完後會大量出汗，因此每天都會洗頭，且至少洗2次，而由於天天洗頭的緣故，她也相當重視髮肌保養。

平常打扮偏向休閒、舒適，以短T、牛仔褲為主的文姿云，今天以一襲粉綠色洋裝現身，她接受聯訪時透露，今天打扮就像迪士尼動畫「冰雪奇緣」女主角的模樣，她強調，「平常裝扮其實真的不是這樣，捲髮也不常出現」，但她透露，私底下滿喜歡打扮，且勇於嘗試不一樣的風格。

文姿云除了與粉絲熱情互動外，在介紹自己時也直接稱呼自己為空手道「小清新」，她坦言，以前提到稱號時，會有點害羞，但現在會非常大方。

從運動場上與對手一決勝負，到化身為一日店長，文姿云分享兩者不同，她表示，上場比賽時，需要將平時練習成果，靠著身體記憶展現出來，而參加活動則是要將自己體驗的東西，用說話的方式呈現。

東京奧運結束，文姿云累積不少粉絲，她也感受到粉絲熱情的一面，她透露，有次在社群網站分享自己在台北參加講座，結果有粉絲特地從新竹北上找她，就為了向她說聲加油，也讓她直呼很感動。

談到後續參賽計畫，文姿云表示，預計11月12日出國征戰在杜拜舉行的世錦賽，但不會參加接下來的亞錦賽，後續將赴哈薩克移地訓練，並進行情蒐，暫定12月24日返台。

在奧運結束後，首度出國參賽，文姿云坦言，心情變得更輕鬆，想要好好享受比賽；對於這次目標，她喊話，除了維持世界前3的頭銜外，還要鎖定世界冠軍。

台灣空手道好手「小清新」文姿云31日下午出席護髮品牌活動，展現一頭亮麗秀髮。中央社
台灣空手道好手「小清新」文姿云31日下午出席護髮品牌活動，展現一頭亮麗秀髮。中央社
文姿云為護髮商品宣傳東京奧運空手道銅牌好手「小清新」文姿云31日在台北為進口護髮產品宣傳，以一襲粉綠色洋裝現身。中央社
文姿云為護髮商品宣傳東京奧運空手道銅牌好手「小清新」文姿云31日在台北為進口護髮產品宣傳，以一襲粉綠色洋裝現身。中央社

文姿云 世錦賽

延伸閱讀

全運會／最後7秒失分 「神鵰俠侶」文姿云、徐瑋駿雙金夢碎

空手道／文姿云奪回全運金牌 除放眼亞運還要做出改變

文姿云合約糾紛打官司贏了 法院判決理由出爐！

「小清新」文姿云贏了！合約糾紛告上法院 經紀公司要賠錢

相關新聞

自由車／全錦賽個人公路計時賽8連霸 黃亭茵立個人障礙

110年全國自由車錦標賽個人公路計時賽今天登場，女子菁英組再次由高雄市Bryton美利達車隊黃亭茵奪魁，寫下102年至今...

空手道／文姿云當一日店長 分享運動場外新體驗

從過去自介時有點害羞，東奧空手道銅牌文姿云今天大方地向粉絲介紹，自己是空手道「小清新」，從運動員到一日店長，她認為是不一...

法國羽賽／周天成晚上拚首冠 謝淑薇號召巴黎僑胞應援

男單世界排名第4的我國羽球「一哥」周天成，今天晚上將在BWF超級750系列賽的法國公開賽爭冠，觀眾席可能出現重量級啦啦隊...

網球／從資格賽殺進決賽！維也納公開賽帝亞弗將寫奇蹟

維也納公開賽昨進行四強戰，今年在東京奧運奪金的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）昨對上西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）展現絕對壓制力，以直落二輕鬆晉級決賽。另一方面，從資格賽一路過關斬將的帝亞弗也闖進決賽，力拼生涯第二座職業賽事冠軍。

全國青年暨青少年第二次擊劍錦標賽 台中國體大點燃戰火

110年全國青年暨青少年第二次擊劍錦標賽，10月29日至10月31日共3天，比賽地點於台中市國立臺灣體育運動大學體育館。 本賽事是為推廣擊劍運動，落實基層訓練並發掘優秀青年及青少年選手，並與國際競賽

成選手最強後盾 國際體育事務職能工作坊線上登場

為強化國內體育運動團體所屬職員的國際事務相關職能，教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理「2021國際體育事務職能工作坊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。