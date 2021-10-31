法國羽賽／周天成晚上拚首冠 謝淑薇號召巴黎僑胞應援

男單世界排名第4的我國羽球「一哥」周天成，今天晚上將在BWF超級750系列賽的法國公開賽爭冠，觀眾席可能出現重量級啦啦隊，網球現任女雙「世界球后」謝淑薇透過社群喊話，請巴黎僑胞當小天的最佳後援。

小天東京奧運後重啟國際賽征途，從蘇迪曼盃、湯姆斯盃、丹麥公開賽到本周的法國公開賽；昨天他以21：15、21：17拍下南韓好手許侊熙，拿到相隔19個月的決賽門票，台灣時間今天晚上約9點將和世界排名13的日本常山幹太爭奪最後金盃。

和法國男友交往多年的謝淑薇，已經在巴黎置產，社群上不時分享愛巢設計和裝修的小故事；昨天小天打進決賽，她除號召巴黎僑胞「出動」，還分享自己和小天一段特別緣分。

謝淑薇寫道：「話說里約奧運原本要去幫我的室友陳念琴加油，但不熟路，趕到的時候已經錯過比賽…然後看到羽毛球有台灣人周天成，開啟了我的羽球觀賽初體驗。」

里約奧運是小天奧運初體驗，他在巴黎也十分有淵源，2014年生涯第一個超級系列賽冠軍就是在花都打下，2015年挑戰衛冕也只差一勝就完成；今天有機會挑戰在巴黎的第2冠，除是小天去年全英公開賽後再闖決賽，也有機會終結將近2年的「冠軍荒」。

常山幹太昨天4強賽和「世界球王」桃田賢斗上演日本對決，桃田賢斗26：24辛苦拿下第1局，但身體出狀況，第2局11：21讓出後選擇退賽，讓常山幹太拿到今天晚上登場的決賽門票。

今天5場決賽由女雙打頭陣，男單緊接著登場；第一戰的開場時間是巴黎時間下午1點、台灣時間晚上8點，小天大約台灣時間晚上9點上場。