快訊

馬英九：封存核四就是為了未來可以啟封 現在是時候了

成選手最強後盾 國際體育事務職能工作坊線上登場

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
2021國際體育事務職能工作坊以線上方式進行。圖／中華奧會提供
2021國際體育事務職能工作坊以線上方式進行。圖／中華奧會提供

為強化國內體育運動團體所屬職員的國際事務相關職能，教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理「2021國際體育事務職能工作坊」，於今天起連續2周以線上方式研習，透過各領域專家學者教授專業技能與分享實務經驗，使各體育運動團體職員在業務執行上能更順遂，並從中獲得工作成就感與肯定，作為我國代表隊選手堅實的守護者。

中華奧會副主席陳士魁致詞表示，中華代表團在東京奧運獲得2金4銀6銅史上最佳成績，除了選手們精采的表現，付出的努力外，協會夥伴在後勤支援上更是盡心盡力，努力不懈擔任選手堅強的後盾，只為讓選手無後顧之憂應戰，相信線上所有體育人更有所感，因此，本次活動是希望強化各位的國際事務職能，使得未來業務的推展更能順心順利。

今年二度由教育部體育署與中華奧會一同開辦職能工作坊，採線上研習交流，規畫出有別以往的國際體育事務課程，分別為英文寫作、談判技巧、口語表達、國際交流等實用技能，並邀請達人級學者專家擔任講座，包括中華奧會顧問沈依婷、台北大學教授陳彥豪、世新大學教授劉文英及SportsUpProach總經理周宛靜等分享上述主題。

為增加工作坊的深度與廣度，也增列許多協會夥伴擔任講座，如邀請中華民國滑冰組長陳嘉琦與帆船協會秘書盧書涵分享國際資訊檢索及分析，舉重協會副秘書長王又德分享在國際事務上的危機處理經驗，現代五項運動協會組長陳立晏則分享線上參與國際會議與競選職務過程，以及滑冰協會分享在疫情下舉辦國際活動經驗等，盼透過體育人相互交流學習，瞭解國際體育事務奧妙並獲得正面回饋，加強與國際組織對接，深化交流鞏固會員地位。

舉重

延伸閱讀

彰顯台日友好 台南市日本人協會首辦繪本親子活動

同志運動辦國際化研討會 賴清德出席挺平權

紐約時報新視界：到鄉下做泡菜

助體育健將變講師 逆光飛翔天使校園講座培訓課程登場

相關新聞

網球／從資格賽殺進決賽！維也納公開賽帝亞弗將寫奇蹟

維也納公開賽昨進行四強戰，今年在東京奧運奪金的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）昨對上西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）展現絕對壓制力，以直落二輕鬆晉級決賽。另一方面，從資格賽一路過關斬將的帝亞弗也闖進決賽，力拼生涯第二座職業賽事冠軍。

全國青年暨青少年第二次擊劍錦標賽 台中國體大點燃戰火

110年全國青年暨青少年第二次擊劍錦標賽，10月29日至10月31日共3天，比賽地點於台中市國立臺灣體育運動大學體育館。 本賽事是為推廣擊劍運動，落實基層訓練並發掘優秀青年及青少年選手，並與國際競賽

成選手最強後盾 國際體育事務職能工作坊線上登場

為強化國內體育運動團體所屬職員的國際事務相關職能，教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理「2021國際體育事務職能工作坊...

法國羽賽／周天成 隔19個月再度爭冠

我國羽球一哥周天成昨天在ＢＷＦ超級七五○系列賽法國公開賽，於男單四強賽遭遇今年東京奧運爆冷淘汰世界球王桃田賢斗的南韓一哥...

藤球／全國排名賽新莊登場 嘉南藥大三人賽三連霸

110年第二次全國藤球排名賽今持續在新莊國民運動中心舉行，眾所矚目的男子甲組三人賽冠軍，由嘉南藥大與台北地獄犬B隊展開頂...

新現代五項科技運動會 「湯包」湯智鈞現身感受運動科技魅力

2021「新現代五項科技運動會」活動，全國總決賽於今(30)日熱鬧開幕，今年不僅首度舉行南北線對抗賽，總獎金更達32萬元；在東京奧運摘下射箭男團銀牌的「湯包」湯智鈞也現身，感受運動科技的魅力。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。