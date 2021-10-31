成選手最強後盾 國際體育事務職能工作坊線上登場

為強化國內體育運動團體所屬職員的國際事務相關職能，教育部體育署委託中華奧林匹克委員會辦理「2021國際體育事務職能工作坊」，於今天起連續2周以線上方式研習，透過各領域專家學者教授專業技能與分享實務經驗，使各體育運動團體職員在業務執行上能更順遂，並從中獲得工作成就感與肯定，作為我國代表隊選手堅實的守護者。

中華奧會副主席陳士魁致詞表示，中華代表團在東京奧運獲得2金4銀6銅史上最佳成績，除了選手們精采的表現，付出的努力外，協會夥伴在後勤支援上更是盡心盡力，努力不懈擔任選手堅強的後盾，只為讓選手無後顧之憂應戰，相信線上所有體育人更有所感，因此，本次活動是希望強化各位的國際事務職能，使得未來業務的推展更能順心順利。

今年二度由教育部體育署與中華奧會一同開辦職能工作坊，採線上研習交流，規畫出有別以往的國際體育事務課程，分別為英文寫作、談判技巧、口語表達、國際交流等實用技能，並邀請達人級學者專家擔任講座，包括中華奧會顧問沈依婷、台北大學教授陳彥豪、世新大學教授劉文英及SportsUpProach總經理周宛靜等分享上述主題。

為增加工作坊的深度與廣度，也增列許多協會夥伴擔任講座，如邀請中華民國滑冰組長陳嘉琦與帆船協會秘書盧書涵分享國際資訊檢索及分析，舉重協會副秘書長王又德分享在國際事務上的危機處理經驗，現代五項運動協會組長陳立晏則分享線上參與國際會議與競選職務過程，以及滑冰協會分享在疫情下舉辦國際活動經驗等，盼透過體育人相互交流學習，瞭解國際體育事務奧妙並獲得正面回饋，加強與國際組織對接，深化交流鞏固會員地位。