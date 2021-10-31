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網球／從資格賽殺進決賽！維也納公開賽帝亞弗將寫奇蹟

聯合新聞網 / 綜合報導
維也納公開賽的大黑馬帝亞弗（Frances Tiafoe）。 美聯社
維也納公開賽的大黑馬帝亞弗（Frances Tiafoe）。 美聯社

維也納公開賽昨進行四強戰，今年在東京奧運奪金的德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev）昨對上西班牙小將阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）展現絕對壓制力，以直落二輕鬆晉級決賽。另一方面，從資格賽一路過關斬將的帝亞弗也闖進決賽，力拼生涯第二座職業賽事冠軍。

美國選手帝亞弗（Frances Tiafoe）昨在四強戰中遭遇義大利新秀辛納（Jannik Sinner），他先是在狀況不穩的情況下丟掉首盤，次盤他頂住壓力，以7：5驚險搶下。來到決勝盤，帝亞弗回過神來，破掉辛納2個發球局取得絕對優勢，最終就以6：2贏下第三盤，逆轉獲勝並殺進決賽。

世界排名第49的帝亞弗可說是本屆維也納公開賽最大黑馬，他從資格賽開始打起，對手也都不好對付，他在十六強就碰上世界排名第三的大會頭號種子西西帕斯（Stefanos Tsitsipas），八強遇到「阿根廷小巨人」舒沃茲曼（Diego Schwartzman），四強戰碰上第七種子辛納。

日耳曼長人澤瑞夫闖進維也納公開賽決賽，將碰上美國黑馬帝亞弗。 美聯社
日耳曼長人澤瑞夫闖進維也納公開賽決賽，將碰上美國黑馬帝亞弗。 美聯社

帝亞弗今晚決賽的對手是德國好手澤瑞夫（Alexander Zverev），澤瑞夫今年表現大躍進，先後在東京奧運、辛辛那提大師賽拔得頭籌，世界排名躍升至第四。兩人生涯6次交手經驗，由澤瑞夫取得5勝1敗絕對優勢。

東京奧運 維也納 德國 義大利 美國

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