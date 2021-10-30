藤球／全國排名賽新莊登場 嘉南藥大三人賽三連霸

110年第二次全國藤球排名賽今持續在新莊國民運動中心舉行，眾所矚目的男子甲組三人賽冠軍，由嘉南藥大與台北地獄犬B隊展開頂尖對決，儘管受到疫情影響，各隊訓練時間都受到極大影響，但嘉南藥大仍以較穩定的發球表現，以直落二擊敗對手，風光完成排名賽三連霸，並獲得1萬元獎金。

嘉南藥大三年前成立藤球隊，陣中好手羅上祐、陶秉業、王昶穎、李信嶸與吳鼎毅，有多名國手，實力強勁，教練莊庭禎雖不是藤球專長，但收進好手後，透過個人進修，與選手一同成長，尤其重視選手心理建設，他說：「藤球節奏快，要不斷提醒比賽狀況，讓他們能立刻調整。」

嘉南藥大實力強勁，但今年五月疫情爆發後，幾乎完全沒有一同訓練的機會，直到10月開學才能聚在一起備戰，隊長羅上祐強調，比賽節奏都不對，不只是我們，大家接發球都有狀況，他說：「教練特別提醒，發球最重要，我們有把握發球，再因為對手失誤，才能拿下勝利。」

疫情爆發，導致國內相關賽事延宕甚至停辦，中華藤球協會排除萬難，用心舉辦賽事，選手珍惜表現舞台，莊庭禎說：「因為疫情，大家都沒有訓練時間，要一下子將強度拉高，選手甚至有可能受傷，這次第二次排名賽就採取『以賽代訓』，為下個月的全國藤球團體錦標賽備戰。」

女子甲組三人賽則採取循環賽制，由潘奕婷、潘若慈、陳佳佩與阮鈺棋組成的美和科大，接連擊敗台灣師大、台北市隊與屏東女中，拿下女甲三人賽冠軍與10000元獎金。

攸關晉級甲組資格的男子乙組雙人賽，由佳冬高農A對決士林聯隊A，最終由佳冬高農A拿下勝利，勇奪來年升上甲組的資格。