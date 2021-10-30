新現代五項科技運動會 「湯包」湯智鈞現身感受運動科技魅力

聯合新聞網 / 綜合報導
主持人徐展元(左)向桃園市長鄭文燦(右)解釋相關規則。 主辦單位提供
主持人徐展元(左)向桃園市長鄭文燦(右)解釋相關規則。 主辦單位提供

2021「新現代五項科技運動會」活動，全國總決賽於今(30)日熱鬧開幕，今年不僅首度舉行南北線對抗賽，總獎金更達32萬元；在東京奧運摘下射箭男團銀牌的「湯包」湯智鈞也現身，感受運動科技的魅力。

新現代五項科技運動會，項目包括數位箭靶、虛擬划船、智慧平衡板、互動地墊、VR射擊等，主辦單位經濟部工業局為防疫考量，首度新增南北連線對抗賽。

經濟部工業局為推動運動科技產業，與教育部體育署、國立體育大學及資策會等單位首度辦理，以運動競技結合人工智慧(AI)、物聯網、5G、體感科技AR/VR和數位內容等新興科技技術，透過運動會的型式協助業者行銷推廣。

桃園市長鄭文燦表示，由經濟部工業局與體育局合辦的體育競賽，把電玩項目融入運動裡，如數位箭靶、虛擬划船等，相關體育活動也很適合提升選手敏感度、體適能、肌耐力。

主辦單位提供
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鄭文燦進一步提到，新科技運動項目非常適合導入運動中心，目前桃園市已有不少中心先行採用，讓市民朋友享樂，此外，新科技運動屬於微型運動競賽，除了運動中心外，透過遠端連網，還能與家人一同競賽，想像成奧運選手融入競賽快感。

體育大學看準運動與科技的結合已成為趨勢，校長邱炳坤說，每年會邀請產官學界的專業人士，共同討論科技運動項目，最終經過上萬人次投票後做出決定，目前推廣的五項運動項目，累積體驗次數超過5萬次，看好使用量將持續攀升。

邱炳坤表示，透過遠端連線帶動學生的運動效果，學生在課堂上也會舉行小型賽事，藉此提升競爭力，在體感、5G、通訊浪潮下，也能發展國家科技，未來不排除透過科技運動累計的數據資料，進一步分析後建置數據庫。

經濟部工業局每年會選出5項運動科技作為比賽項目·從今年5月開始，透過民眾人氣票選與專家學者評選，最後由5家代表廠商作為比賽項目，並協助廠商落地國民運動中心，提供民眾練習及比賽。

對此，經濟部長王美花致詞時也提到，她在嘗試幾個科技運動項目後，覺得非常有趣，認為未來有機會可以讓運動更普及，希望以後可以投入更多設備、做得更好，希望明年能倍數成長，她更大讚，台灣的廠商有技術及多樣性，這是一直以來都是我們的特有強項，也期待透過這樣的推廣，讓運動科技越來越好。

體育 東京奧運 桃園 邱炳坤

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