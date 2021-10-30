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企排／開幕戰成大燃戰火 台北鯨華、桃園台產奪首勝
企業17年甲級男女排球聯賽今天在國立成功大學體育館開賽，女子組首場賽事由愛山林建設對戰台北鯨華女子排球隊，以109學年大專排球聯賽冠軍台北市立大學為班底的台北鯨華，最終以25：18、25：18、25：22擊敗大換血的愛山林。
愛山林本賽季大換血，以東山高中、中山工商和內湖高中球員所組成，不過面對經驗更豐富的台北鯨華，雖然展現十足韌性，但仍是以0：3吞下敗仗，其中從愛山林轉隊至鯨華的甘可慧，今天面對前東家，在學姊鼓勵下勇於出手，頻頻造成對手威脅。
第一次披上台北鯨華球衣便以先發上陣，甘可慧坦言心情雖有些緊張，但她表示，學姊們的鼓勵令她在球場上安心許多，心態也有所蛻變，不再只想著將球處理過，而是要積極幫助球隊拿分。
至於男子組第一場賽事由雲林美津濃迎戰桃園台灣產險，雲林美津濃經歷大換血，補進109高中排球聯賽MVP溫逸凱，他首登企排17聯賽卻毫無畏懼，不斷於網前挑戰對手。
不過桃園台產則新增林錦龍與曾祥銘兩位即戰力，陣容相對完整的他們本場點點開花，後段越打越「嗨」，最後以25：18、25：20、25：13擊退雲林美津濃，拿下首勝。
「剛開始會有點壓力。」今天對上前東家的曾祥銘坦言，外界都很關注他轉隊後的狀態與表現，但他努力證明自己，希望可以讓大家看見不同風格又全方位的「曾祥銘」。
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