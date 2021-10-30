聽新聞
test
0:00 / 0:00

企排／開幕戰成大燃戰火 台北鯨華、桃園台產奪首勝

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
桃園台灣產險搶下男子組開幕戰勝利。圖／企排聯賽提供
桃園台灣產險搶下男子組開幕戰勝利。圖／企排聯賽提供

企業17年甲級男女排球聯賽今天在國立成功大學體育館開賽，女子組首場賽事由愛山林建設對戰台北鯨華女子排球隊，以109學年大專排球聯賽冠軍台北市立大學為班底的台北鯨華，最終以25：18、25：18、25：22擊敗大換血的愛山林。

愛山林本賽季大換血，以東山高中、中山工商和內湖高中球員所組成，不過面對經驗更豐富的台北鯨華，雖然展現十足韌性，但仍是以0：3吞下敗仗，其中從愛山林轉隊至鯨華的甘可慧，今天面對前東家，在學姊鼓勵下勇於出手，頻頻造成對手威脅。

第一次披上台北鯨華球衣便以先發上陣，甘可慧坦言心情雖有些緊張，但她表示，學姊們的鼓勵令她在球場上安心許多，心態也有所蛻變，不再只想著將球處理過，而是要積極幫助球隊拿分。

至於男子組第一場賽事由雲林美津濃迎戰桃園台灣產險，雲林美津濃經歷大換血，補進109高中排球聯賽MVP溫逸凱，他首登企排17聯賽卻毫無畏懼，不斷於網前挑戰對手。

不過桃園台產則新增林錦龍與曾祥銘兩位即戰力，陣容相對完整的他們本場點點開花，後段越打越「嗨」，最後以25：18、25：20、25：13擊退雲林美津濃，拿下首勝。

「剛開始會有點壓力。」今天對上前東家的曾祥銘坦言，外界都很關注他轉隊後的狀態與表現，但他努力證明自己，希望可以讓大家看見不同風格又全方位的「曾祥銘」。

排球

延伸閱讀

全國150名老師族語研習 桃園不缺席

桃園萬聖節有瘋狂實驗室 更有光雕秀與變裝演唱會

桃園檳榔攤涉經營職業賭場 警方破門攻堅逮8人

桃園男打疫苗撲空 衛生局：診所施打量能不足

相關新聞

法國羽賽／直落二退南韓一哥 周天成相隔19個月再爭冠

BWF超級750的法國羽球公開賽，我國最後希望男單一哥周天成今天在4強賽遭遇南韓許侊熙，最終耗時46分鐘以21：15、2...

新現代五項科技運動會 「湯包」湯智鈞現身感受運動科技魅力

2021「新現代五項科技運動會」活動，全國總決賽於今(30)日熱鬧開幕，今年不僅首度舉行南北線對抗賽，總獎金更達32萬元；在東京奧運摘下射箭男團銀牌的「湯包」湯智鈞也現身，感受運動科技的魅力。

企排／開幕戰成大燃戰火 台北鯨華、桃園台產奪首勝

企業17年甲級男女排球聯賽今天在國立成功大學體育館開賽，女子組首場賽事由愛山林建設對戰台北鯨華女子排球隊，以109學年大...

2021台中女力女麗今登場 奧運國手親體驗感受幸福運動

2021第二屆台中女力女麗 Womens' Sports Day 今天在大里國民暨兒童運動中心美麗登場，眾多台中傑出女運...

橄欖球／捐贈2000萬給北市大校隊 杜元坤盼拋磚引玉

抱持著對橄欖球報恩的心，義大醫院院長杜元坤在今天贊助2000萬元給台北市立大學橄欖球隊，本身就熱愛橄欖球運動的他強調，橄...

拳擊／成蔡司品牌大使 黃筱雯分享誤打教練糗事

剛在全運會完成三連霸的東京奧運拳擊國手黃筱雯，今天以蔡司品牌大使身分出席175周年光勢力系列活動，從國小六年級眼鏡就不離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。