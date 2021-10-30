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法國羽賽／直落二退南韓一哥 周天成相隔19個月再爭冠

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
周天成。中央社資料照
周天成。中央社資料照

BWF超級750的法國羽球公開賽，我國最後希望男單一哥周天成今天在4強賽遭遇南韓許侊熙，最終耗時46分鐘以21：15、21：17直落二勝出，繼去年3月全英公開賽後，再一次取得爭冠機會。

從9月底赴歐洲後連續四周出賽的周天成，上周在BWF超級1000的丹麥公開賽於8強賽止步，本周的法國公開賽雖然更進一步挺進到4強賽，不過卻都打得不輕鬆，包括16強賽與法國利弗德斯（Brice Leverdez）、8強賽與日本西本拳太都打了3局80分鐘才勝出。

至於周天成今天4強賽對手、世界排名第35名的許侊熙，今年在東京奧運爆冷擊敗世界球王桃田賢斗，上月底又在蘇迪曼盃擊敗過周天成，湯姆斯盃又再一次從桃田賢斗手中搶下勝利，並一度表示自己與桃田賢斗是同等級的球員，引發外界關注。

不過今天周天成與許侊熙再度交手，並未讓對手有太多領先機會，首局就在一路領先的情況下以21：15拿下，第二局則是在局中打出一波4：0的攻勢拉開領先差距，雖然許侊熙一度追到兩分落後，不過關鍵時刻卻出現越網擊球的犯規，讓周天成再度拉開差距，並靠著殺球拿下勝利。

而搶下冠軍賽門票後，周天成也一度倒臥在場上，他冠軍賽的對手將是球王桃田賢斗與常山幹太的日本內戰勝者，而這也是周天成在2020年3月的全英公開賽後，再一次獲得爭冠機會。

周天成 桃田賢斗

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