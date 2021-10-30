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2021台中女力女麗今登場 奧運國手親體驗感受幸福運動

聯合報 / 記者劉肇育／即時報導
2021第二屆台中女力女麗 Womens' Sports Day 眾多台中傑出女運動選手力挺。圖／台中市運動局提供
2021第二屆台中女力女麗 Womens' Sports Day 眾多台中傑出女運動選手力挺。圖／台中市運動局提供

2021第二屆台中女力女麗 Womens' Sports Day 今天在大里國民暨兒童運動中心美麗登場，眾多台中傑出女運動選手力挺，台中市政府運動局長李昱叡表示，自盧秀燕市長上任後對女性運動非常重視，所以年年都會舉辦這樣的活動，希望市民朋友踴躍參與，把運動的好處帶給全家人。

台中女力女麗Womens' Sports Day是由台中市政府運動局與中華民國文化休閒運動協會共同主辦，今年邁入第二屆，活動深獲市民好評，本次報名熱烈，顯見台中女性運動意識逐漸提升。

今天活動規劃三大運動課程「有氧拳擊」、「熱情Zumba」和「舒活瑜珈」，眾多優秀女性選手齊聚一堂，包含奧運輕艇國手張筑涵、全運會輕艇金牌選手周芝瑾、亞運輕艇銀牌國手陳瑋涵、帕運桌球國手林姿妤、帕運桌球教練蔡貴蘭、帕運健力國手林亞璇、網球潛力優秀選手全國青少年錦標賽冠軍李羽芸、龍舟隊金牌選手江天紅、劉旻菁，以及充滿活力的東山高中女子排球隊等人共襄盛舉。

運動局表示，今天活動有許多傑出女性運動員出席，奧運輕艇國手張筑涵首度參加「台中女力女麗」活動，並體驗拳擊有氧課程。她笑說，拳擊有氧和輕艇訓練運動到的部位不太一樣，「滿好玩、很有趣，很開心能有這樣的活動舉辦。」

張筑涵指出，平常就把運動習慣帶給家人，她自己身為運動員，都會逼爸媽每天去散步，如果她有回家，也會陪同爸媽散步，並聊天分享日常，也能增進家人情感，好處可說是一舉數得，相當樂見越來越多女性從事運動。

中華民國文化休閒運動協會名譽理事長秦熙嶽表示，感謝這麼多熱情活力的女性朋友來參加，剛才聽到局長把它當作年度計畫，明年繼續舉辦，也希望各位姐妹繼續報名，再邀請更多姐妹，「我們也會持續的努力。」

張筑涵 帕運 桌球

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