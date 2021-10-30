拳擊／成蔡司品牌大使 黃筱雯分享誤打教練糗事

剛在全運會完成三連霸的東京奧運拳擊國手黃筱雯，今天以蔡司品牌大使身分出席175周年光勢力系列活動，從國小六年級眼鏡就不離身的她笑稱，平時比賽時都是不戴眼鏡上陣，雖然發生過誤打教練的糗事，但也因此較看不清楚對手的凶狠表情，反而能更自在的發揮。

黃筱雯今年在東京奧運會上為我國奪下史上首面奧運拳擊獎牌，返國後又在全運會完成三連霸霸業，而場外幾乎眼鏡不離身的她，也獲得德國蔡司集團的青睞成為品牌大使，並在今天出席175周年活動。

近視300多度的黃筱雯透露，從小因為愛看電視，所以國小六年級時就戴上眼鏡，平時體能訓練也幾乎是眼鏡不離身，唯一脫下眼鏡的時刻就是站上擂台時，「之前就發生過隊友的隱形眼鏡被『黏出來』的狀況，加上我每次戴隱形眼鏡都要花很多時間，所以我不常戴，也怕訓練到一半掉下來要花很多時間找。」

教練劉宗泰透露，黃筱雯每次比賽前半小時都要先脫下眼鏡適應，所以賽前熱身時就曾發生過拳頭誤打在他臉上的狀況，不過黃筱雯也強調，沒有戴眼鏡上陣不但不會有抓不到距離感的問題，還能夠讓對手的臉看起來模糊一點，「因為國外選手的表情通常都比較凶狠，還是模糊一點好。」