法國羽賽／周天成3局淘汰西本拳太 挺進4強

台灣羽球一哥周天成今天在法國羽球公開賽8強，以21比17、19比21、21比16擊敗世界排名17的日本好手西本拳太、挺進4強，接下來將與韓國許侊熙爭搶決賽門票。

總獎金60萬美元（約新台幣1673萬元）的法國羽球公開賽，今年在法國巴黎舉行，是世界羽球巡迴賽超級750系列，也是僅次於超級1000的次頂級賽事。

世界排名第4的周天成，是大會男單第4種子，過去他和西本拳太8度交手，周天成握有7勝壓倒性優勢，且握有對戰4連勝。

周天成今天開賽迅速進入狀態，在8比7領先時連拿4分拉開差距，不過對手展現強大韌性，在比賽中段追成14比14平。

所幸決勝關頭周天成即時回穩，再拉出一波5比1攻勢，彷彿也讓他吃下定心丸，有驚無險以21比17先馳得點。

次局戰況則呈現膠著，每當周天成取得領先，對手總有辦法追上，比賽尾段周天成15比13領先之際，意外連丟6分、陷入落後逆境，他雖一路苦追，最後仍以19比21棄守。

決勝局周天成克服2比6開局，連拿5分超前比數，不料接下來戰局仍呈現膠著，直到比賽尾聲，周天成在14比15落後下，強勢拉出7比1攻勢「關門」，並靠著一記犀利近身殺球拿下勝利。

今天這場比賽歷經1小時又20分鐘、馬拉松式纏鬥才分出勝負，當比賽結束剎那，周天成精疲力竭地倒在地上，訴說著這場勝利得來不易，同時這也是他連續2場比賽都打滿3局、歷經80分鐘苦戰才擺脫對手糾纏，贏得最後勝利。