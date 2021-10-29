網球／傳記作者指費德勒不會回來 他還能征服什麼？

「瑞士特快車」費德勒（Roger Federer）在今年短暫回歸職業賽場，之後在法網打了3輪，溫布頓闖進八強，之後又因傷再次接受膝蓋手術，雖然手術很成功，但據《Essentially Sports》報導，費德勒的傳記作者克拉瑞（Christopher Clarey）日前受訪時直言：「費爸不會回來了。」

費德勒本周世界排名再掉四名，至世界15名。

克拉瑞除了是《費德勒：王者之路》一書的作者，《紐約時報》體育專欄作家，隊網壇有相當深刻的了解，不過他卻對費德勒重返賽場的可能性持疑問態度。

克拉瑞在受訪時被問到認為費德勒何時會退休，他回答：「費爸不會回來了，這是我的猜測。我相信在他復健的過程中，會發現時代已經變了，後起之輩越來越多，他的人生還有很多其他事情要做，而且已經40歲了，你還能在賽場上征服什麼？」

全世界的費爸球迷都在期盼他回歸，克拉瑞卻潑了一大盆冷水，他繼續說：「他也有可能，但過程會相當艱難且緩慢。而且我不認為他能再奪下大滿貫冠軍，這樣一來，他自己也會不太高興。」

在9月的拉沃盃時，費德勒驚喜現身，受到全場球迷歡迎，他向大家表示手術很成功，但還需要幾個月才能完全康復，他說：「我花了一些時間，我現在狀況很好，我真的很高興。」