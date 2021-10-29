曲棍球／疫情後首場大型全國賽 總統盃體育台規格直播
「110年第18屆總統盃全國溜冰錦標賽」曲棍球項目今（29）日在新竹縣竹北國民運動中心正式展開，36隊參賽，首次以體育台規格聯合直播，31日結束後頒獎閉幕。
總統盃溜冰錦標賽由教育部體育署、新竹縣政府、中華民國滑輪溜冰協會共同舉辦，也是疫情趨緩後滑輪溜冰曲棍球項目第一個全國大型賽事。
本賽事原訂5月舉行，當時報名隊伍數創下有史以來新高紀錄95隊，可惜受到疫情影響而延後比賽，經重新報名後仍有36隊參賽。
今日開幕典禮有新竹縣教育處長楊郡慈、竹北市公所主秘郭漢章、新竹縣副議長助理陳美惠、立法委員林為洲秘書萬宗豫、竹北市公所代表朱健銘特別到場支持，
總統盃溜冰錦標賽首次以體育台規格聯合直播，可鎖定直播平台HOP Sports、MOESports、滑輪溜冰協會臉書粉絲專頁，一同為選手們加油。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言