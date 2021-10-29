曲棍球／疫情後首場大型全國賽 總統盃體育台規格直播

擁有超高身價的足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）昨天傳來喜訊，他在個人IG放上和女友喬治娜（Georgina Rodriguez）、嬰兒超音波的照片，並欣喜寫下：「很高興地跟大家宣布我們將要迎接雙胞胎了！我們心中現在充滿了愛，已經迫不及待見到你們了。」而這將會是C羅的第5、6個孩子。

2021-10-29 14:57