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曲棍球／疫情後首場大型全國賽 總統盃體育台規格直播

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
「110年第18屆總統盃全國溜冰錦標賽」曲棍球項目今（29）日在新竹縣竹北國民運動中心正式展開。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供
「110年第18屆總統盃全國溜冰錦標賽」曲棍球項目今（29）日在新竹縣竹北國民運動中心正式展開。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供

「110年第18屆總統盃全國溜冰錦標賽」曲棍球項目今（29）日在新竹縣竹北國民運動中心正式展開，36隊參賽，首次以體育台規格聯合直播，31日結束後頒獎閉幕。

總統盃溜冰錦標賽由教育部體育署、新竹縣政府、中華民國滑輪溜冰協會共同舉辦，也是疫情趨緩後滑輪溜冰曲棍球項目第一個全國大型賽事。

本賽事原訂5月舉行，當時報名隊伍數創下有史以來新高紀錄95隊，可惜受到疫情影響而延後比賽，經重新報名後仍有36隊參賽。

今日開幕典禮有新竹縣教育處長楊郡慈、竹北市公所主秘郭漢章、新竹縣副議長助理陳美惠、立法委員林為洲秘書萬宗豫、竹北市公所代表朱健銘特別到場支持，

總統盃溜冰錦標賽首次以體育台規格聯合直播，可鎖定直播平台HOP Sports、MOESports、滑輪溜冰協會臉書粉絲專頁，一同為選手們加油。

「110年第18屆總統盃全國溜冰錦標賽」曲棍球項目今（29）日在新竹縣竹北國民運動中心正式展開。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供
「110年第18屆總統盃全國溜冰錦標賽」曲棍球項目今（29）日在新竹縣竹北國民運動中心正式展開。圖／中華民國滑輪溜冰協會提供

滑輪溜冰 曲棍球 國民

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