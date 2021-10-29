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足球／C羅喜迎雙胞胎可組排球隊 還想要生第7個小孩
擁有超高身價的足球巨星C羅（Cristiano Ronaldo）昨天傳來喜訊，他在個人IG放上和女友喬治娜（Georgina Rodriguez）、嬰兒超音波的照片，並欣喜寫下：「很高興地跟大家宣布我們將要迎接雙胞胎了！我們心中現在充滿了愛，已經迫不及待見到你們了。」而這將會是C羅的第5、6個孩子，已經可組一支排球隊了。
你以為6個孩子已經夠多了嗎？身穿「7號」球衣的C羅曾表示，7這個數字對自己來說別具意義，他希望能奪下7座金球獎，也希望自己這輩子能擁有7個孩子。
今年36歲的C羅目前已是4個孩子的爸，他在與喬治娜交往前就已有一個11歲的兒子和一對4歲的龍鳳胎。2017年時喬治娜又幫他生下一個女兒，如今兩人又將迎來第5、6胎。
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