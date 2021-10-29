法國羽賽／周天成3局扳倒利弗德斯 挺進8強

台灣羽球一哥周天成今天凌晨在法國羽球公開賽男單次輪，歷經1小時又20分鐘激戰，以21比16、17比21、21比19險勝法國好手利弗德斯（Brice Leverdez），挺進8強。

總獎金60萬美元（約新台幣1673萬元）的法國羽球公開賽，是世界羽球巡迴賽超級750系列，也是僅次於超級1000的次頂級賽事，比賽在法國巴黎舉行。

世界排名第4的周天成，是今年大會男單第4種子，面對世界排名37的法國好手利弗德斯，卻討不到太多便宜，雙方過去11次交鋒，周天成僅握有3勝，不過近兩次碰頭，周天成都是贏家。

今天開局雙方互有領先，戰局也呈現拉鋸，在10比10平手時，周天成連拿5分超前，並甩開對手追擊，先以21比16拿下。

次局周天成開局陷入亂流，一度以5比12大幅落後，比賽尾段追成16比16平，可惜沒能一鼓作氣扭轉戰局，反讓對手拉出5比1攻勢拿下。

周天成在關鍵的決勝局穩住陣腳，雖在比賽尾段一度以17比19落後，這回周天成強勢連拿4分霸氣「關門」，沒有再給對手機會，有驚無險拿下8強門票。

至於「羽球王子」王子維，今天則以10比21、18比21不敵世界排名35的韓國好手許侊熙，無緣晉級。