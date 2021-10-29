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法國羽賽／周天成3局扳倒利弗德斯 挺進8強

中央社 / 台北29日電
台灣羽球一哥周天成今天凌晨在法國羽球公開賽擊敗地主好手利弗德斯闖進8強。 聯合報系資料照
台灣羽球一哥周天成今天凌晨在法國羽球公開賽擊敗地主好手利弗德斯闖進8強。 聯合報系資料照

台灣羽球一哥周天成今天凌晨在法國羽球公開賽男單次輪，歷經1小時又20分鐘激戰，以21比16、17比21、21比19險勝法國好手利弗德斯（Brice Leverdez），挺進8強。

總獎金60萬美元（約新台幣1673萬元）的法國羽球公開賽，是世界羽球巡迴賽超級750系列，也是僅次於超級1000的次頂級賽事，比賽在法國巴黎舉行。

世界排名第4的周天成，是今年大會男單第4種子，面對世界排名37的法國好手利弗德斯，卻討不到太多便宜，雙方過去11次交鋒，周天成僅握有3勝，不過近兩次碰頭，周天成都是贏家。

今天開局雙方互有領先，戰局也呈現拉鋸，在10比10平手時，周天成連拿5分超前，並甩開對手追擊，先以21比16拿下。

次局周天成開局陷入亂流，一度以5比12大幅落後，比賽尾段追成16比16平，可惜沒能一鼓作氣扭轉戰局，反讓對手拉出5比1攻勢拿下。

周天成在關鍵的決勝局穩住陣腳，雖在比賽尾段一度以17比19落後，這回周天成強勢連拿4分霸氣「關門」，沒有再給對手機會，有驚無險拿下8強門票。

至於「羽球王子」王子維，今天則以10比21、18比21不敵世界排名35的韓國好手許侊熙，無緣晉級。

周天成 羽球

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