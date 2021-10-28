法國羽賽／3局不敵印尼傳期 「楊肉盧」無緣8強

我國羽球男雙「楊肉盧」組合楊博涵／盧敬堯組合，生涯第4度挑戰世界排名第2的印尼傳奇組合阿山（Mohammad Ahsan）／塞提阿萬（Hendra Setiawan），首局錯過領先機會，雖將戰局延長到第3局，仍沒上演逆轉勝，以16：21、21：14、：21止步第二輪，無緣前近法國公開賽8強。

稍早登場的女單唯一台將代表白馭珀，今天也碰種子，她遇列第2種子的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）沒能闖關，以16：21、12：21吞敗。

法國羽球公開賽今天進行第3天賽程，9組台將只有4組晉級到第二輪賽事，其中「楊肉盧」和世錦賽前冠軍阿山／塞提阿萬的對決排在轉播場。

台將代表首局曾取得8：3領先，但先被傳奇組合追平成10：10，印尼組合16：15時又連拿4分拉開差距，以21：16先下一城。

「楊肉盧」第二局以21：14扳回一城，但決勝局3：3後被印尼組合連拿5分，就此一路落後，最終以15：21吞下交手4連敗。

兩組先登場的台將都落馬後，中華隊只剩男單有機會突圍，「一哥」周天成將碰世界排名37的地主利弗德斯（Brice Leverdez），「羽球王子」王子維和南韓許侊熙爭8強門票。