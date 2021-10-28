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高球／東華與高球委員會結盟 四級化體系建構完成

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
花蓮縣高爾夫委員會以選訓會主委林永巨（右）為代表，捐贈30支全新球桿給東華大學，由副校長徐輝明（左）代表接受。
花蓮縣高爾夫委員會以選訓會主委林永巨（右）為代表，捐贈30支全新球桿給東華大學，由副校長徐輝明（左）代表接受。

為落實高爾夫學校扎根四級化，花蓮高爾夫委員會和國立東華大學今天宣布，建立全台唯一的產學戰略伙伴關係，委員會以30支全新球桿相贈，東華則計劃在體育課增開高球班，並研議招收高球專長學生，完成配套。

捐贈球桿儀式簡單卻意義深遠，象徵花蓮縣的高球推廣從小學、國中、高中到大學，已經完成四級學校一條鞭體系。

東華大學副校長徐輝明在受贈儀式後表示，東華大學是全台少數設有高爾夫練習場的大學，設備符合教學標準，未來除供學生上課使用，也鼓勵教職員踴躍參與。

東華大學校長趙涵捷並指示體育中心主任楊昌斌，著手研擬通識體育課程納入高爾夫，落實教育部推動高球扎根政策。

楊昌斌同時透露，為了合花蓮四級高球發展，將強化東華大學高爾夫師資，如果經費允許也將設置人工草皮果嶺，提供高爾夫專長學生最理想的訓練環境，「東華共同教育委員會明年將可望更名為博雅學院，並採面試方式招收新生，且大一新生暫不分系，歡迎高球專長學生參加面試。」

花蓮縣高球委員會主委黃冠欽為了配合教育部高球扎根政策，在縣內各級學校推動高球扎根不餘遺力，除了捐贈各式器材外，並常派員至各校義務教學、指導，至今已有海星等18所小學、平和等8所國中、花女等4所高中成立高球社團或校隊投入高球基層扎根，如今東華大學適時與高球委員會結成戰略伙伴，等於完成花蓮各級學校高球扎根體系的最後一塊拼圖，也使花蓮成為東台灣第一個建構完成四級高球的縣市。

高爾夫

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