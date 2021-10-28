台灣柔壇傳奇陳戊寅 嘉市府拍紀錄片傳承柔道精神

嘉義市政府今天在市府舉辦「和平柔道館」60周年紀念影片首映會，共同感念柔道館創辦人陳戊寅為台灣柔道的奉獻，市府並邀請陳的數十名學生到場回述學習時光，感謝陳戊寅為柔道的付出與堅持。

陳戊寅60年前在嘉義市創設和平柔道館，傳授柔道、國術及摔角等技藝，所教學生不僅獲獎，許多人都成為國內外著名柔道教練；陳戊寅27年前心臟病驟逝後柔道館關閉，市府去年請專業團隊資料調查，探訪昔日道館弟子等人拍紀錄片，在今天世界柔道日首映，市長黃敏惠、市議員黃露慧、黃大佑、陳家平、傅大偉等人都到場，見證柔壇傳奇人物陳戊寅精采一生。

黃敏惠表示，和平柔道館桃李滿天下，陳戊寅的故事讓人感動，他不但致力柔道技術精進，更重視做人品德，希望藉由這部紀念影片，讓更多人認識陳戊寅老師，再次喚起屬於和平柔道館的記憶。

前國訓中心柔道總教練張尚賢表示，感謝嘉義市府製作和平柔道館紀錄片，讓和平歷年師兄弟可以聚在一起，在此緬懷恩師，和平柔道館精神永遠長存。

和平柔道館台北館長顧尚志說，陳老師不只教技術、更重品德，常告誡學生「學武之人的手就是一把利刃」，不能隨便出手傷人，而且陳老師允文允武，書法、文章都好，是所有學生榜樣。