女排／前中華隊舉球員楊怡真 前進南美加盟秘魯球隊

前台灣女子排球國家代表隊舉球員楊怡真今天宣布將加盟秘魯聯賽女排強權球隊U. San Martin（USMP），她也成為台灣排球界加盟南美球隊的第1人。

楊怡真自2012年加入企業排球聯賽後，曾在企排9年至12年連續4年壟斷年度最佳舉球員獎項，並在2018年開啟「旅外」生涯，遠赴歐洲加盟義大利超級排球聯賽的Lardini Filottrano，也是台灣女排界第1人。

楊怡真在2019年再次重回企排懷抱，並加盟極速超跑，球季結束後她再次萌生旅外念頭，不料卻碰上COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情攪局，也讓計畫耽擱一年。

如今楊怡真接獲來自秘魯USMP的邀請，將成為該隊伍以及秘魯聯賽的首名亞洲球員，對於未知的挑戰，她承認，對她而言秘魯是個相對陌生的國家，不過她強調，球員生涯有限，有機會跟舞台就應該要好好把握。

為再圓旅外夢，楊怡真過去一年沒有白費，除積極維持體能，也頻頻與經紀人接洽，她強調：「我想要盡量去做我可以做的事，比起等待的恐懼，我更期待的是挑戰。」

對於接下來的目標，楊怡真透露，比起技術上的精進，她更希望有不一樣的刺激與體驗，南美洲的文化與球風跟台灣相差非常大，期待可以透過這段體驗開拓不一樣的視野跟經驗。

依照計畫，楊怡真將於30日出發前往秘魯，賽季將於12月開打至明年4月中結束。