同志運動辦國際化研討會 賴清德出席挺平權

「台灣同志運動發展協會」今天舉辦體育平權國際化研討會，盼透過研討會邀集體育界專業人士及長期關心平權議題的專家學者，分享交流國際同志體育運動的現況，副總統賴清德也親自出席。

賴清德表示，今天大家齊聚一堂，共同為台灣的體育平權國際化努力，「今年東京奧運，是歷年LGBTQ+同志出櫃最多的，下一屆巴黎奧運也喊出多元文化，可見體育平權是未來國際潮流，台灣應該共同努力，在潮流中貢獻台灣力量。」

賴清德提到，台灣同志平權已經獲得國際肯定，體育平權中也有責任和國際接軌，一起推動全球體育平權；2022年台灣也將第一次舉辦亞洲同志運動會，期待讓國際社會看到台灣的多元價值。

今天除研討會舉行，台灣同志運動發展協會同時宣告「亞洲同志運動聯盟（Asia Pride Games Alliance）」秘書處在台灣成立，首屆主席為同運先驅祁家威先生；聯盟設立後將透過體育活動交流，促進國內外落實多元性別的體育平權，進而推動台灣在國際社會扮演促進人權價值的重要角色。

中華奧會副主席蔡賜爵、立法委員吳思瑤和AIT美國在台協會文化官馬明遠等今天也親自出席，見證亞洲同志運動聯盟秘書處在台設立。